Líbyjská pobrežná stráž zadržala na mori takmer 150 migrantov

Líbyjská pobrežná stráž zadržala v noci na dnes v Stredozemnom mori dva gumové člny s takmer 150 migrantmi smerujúcimi do Európy, vrátane žien a detí. Uviedla to agentúra AP. Všetci sa vrátili späť na líbyjské územie. Ďalších 64 migrantov, vrátane 18 detí, zachránila talianska pobrežná stráž pri brehoch Kalábrie, vzhľadom na zlé počasie potom dostala povolenie ich vylodiť v prístave Crotone.

Prvý čln s 96 ľuďmi zadržala líbyjská pobrežná stráž zhruba 50 kilometrov západne od Tripolisu. Na člne bolo celkovo 16 žien a štyri deti. Druhý čln s 51 migrantmi bol zadržaný približne 120 kilometrov východne od Tripolisu. Podľa hovorcu pobrežnej stráže bola migrantom poskytnutá humanitárna a lekárska pomoc a boli prevezení do utečeneckých táborov.

Talianska pobrežná stráž dnes nadránom pomáhala 64 pasažierom lode s migrantmi, ktorá sa dostala pre búrlivé počasie do ťažkostí na juhu Talianska. Informovala o tom agentúra ANSA. Ministerstvo vnútra nakoniec kvôli poveternostným podmienkam povolilo plavidlu zakotviť v prístave Crotone, kde sa migrantov ujali pracovníci Červeného kríža. Tí migrantov prepravili do utečeneckého centra v meste Isola di Capo Rizzuto.

Líbya sa po povstaní v roku 2011, keď bol zvrhnutý vodca Muammar Kaddáfí, stala dôležitou trasou pre afrických migrantov a utečencov mieriacich do Európy. Líbyjské úrady za európskej pomoci posilňujú svoje úsilie o zastavenie toku migrantov.

Migranti, ktorí predtým najčastejšie smerovali do Talianska, teraz oveľa častejšie volia trasu do Španielska. Talianska vláda a najmä jej minister vnútra Matteo Salvini totiž zaujali k migrantom veľmi tvrdý postoj a uzavreli im prístavy.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) tento rok do 7. mája priplávalo do Európy celkom 17-tisíc migrantov. Najviac ich dorazilo do Grécka – takmer 8 000. Ďalších 7 200 migrantov napočítali v Španielsku. Oproti tomu v Taliansku sa tento rok vylodilo len 873 migrantov, čo je zhruba desaťkrát menej ako za rovnaké obdobie vlani. Počas plavby cez Stredozemné more tento rok zomrelo 443 ľudí, naposledy v piatok sa počas tragickej havárie pri tuniskom pobreží zrejme utopilo najmenej 65 migrantov.