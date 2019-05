V Cambridgei budú skúmať netradičné metódy boja proti klimatickým zmenám

„To, čo spravíme v najbližších desiatich rokoch, ovplyvní budúcnosť ľudstva na najbližších 10-tisíc rokov,“ cituje BBC Kinga. Ten sa – podobne ako ďalší vedci – obáva, že súčasné metódy boja proti klimatickým zmenám nemusia stačiť na to, aby sa podarilo odvrátiť ten najhorší scenár.

Vedci v novom centre budú mať voľné ruky v skúmaní akýchkoľvek nových návrhov, ktoré by mohli pomôcť ľudstvu v boji proti klimatickým zmenám, BBC však už teraz vymenováva niekoľko netradičných nápadov, s ktorými prišli vedci v nedávnej minulosti.

Jedným z nich je napríklad takzvané „opätovné zmrazovanie pólov“, ktoré by sa podľa niektorých vedcov dalo docieliť striekaním slanej vody vysoko na oblohu z lodí bez ľudskej posádky. Zvýšený obsah čiastočiek soli by tak mohol „roztiahnuť“ oblaky, pokryla by sa nimi väčšia časť oblohy a územie pod nimi by sa ochladilo.

Ďalším novým návrhom na boj proti klimatickým zmenám je vývoj technológií na odchytávanie emisií oxidu uhličitého z elektrární a tovární, ich skladovanie v podzemných zásobárňach a neskoršia transformácia na palivo.

Viacerí vedci sa prikláňajú aj k myšlienke, že ľudstvo by sa malo pokúsiť „zazeleňovať“ moria a oceány ich zúrodňovaním a všemožnou podporou rozširovania planktónu, ktorý by tak mohol zachytávať väčší objem emisií oxidu uhličitého.

Niektorí vedci však varujú, že ani tieto opatrenia nemusia stačiť.