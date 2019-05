Rakúska vláda chce sprísniť tresty za sexuálne delikty

Rakúska pravicová vláda chce sprísniť tresty ukladané páchateľom sexuálnych deliktov a tiež poskytnúť väčšiu ochranu ich obetiam. Povedal to v pondelok rakúsky minister spravodlivosti Josef Moser, ktorého citovala agentúra DPA.

Reformný balík ešte musí odsúhlasiť rakúsky parlament. V súlade s ním by sa minimálny trest ukladaný za znásilnenie zvýšil z jedného na dva roky väzenia. Rovnaký trest stanovuje legislatíva v Nemecku či vo Švédsku, dopĺňa DPA. Osoby odsúdené za znásilnenie by zároveň z konania nemohli vyviaznuť len s podmienečným trestom, respektíve aspoň časť trestu by si museli odsedieť.

Páchatelia, ktorý by porušili zákaz priblíženia sa k obetiam, by museli zaplatiť pokutu vo výške prinajmenšom 2500 eur.

Obete mrzačenia pohlavných orgánov či násilia spáchaného v mene cti si budú môcť zmeniť rodné číslo, aby tak ochránili svoju totožnosť. Novela trestného zákonníka zároveň zmierni prísne pravidlá zaobchádzania s dôvernými informáciami o pacientoch, ktoré platia pre zdravotníkov, a to obzvlášť v prípade zamestnancov záchrannej služby, ktorí budú svedkami zneužívania detí.