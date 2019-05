Výdych a nádych Ukrajincov medzi voľbami

O legitimite snemu sú podľa najnovších ukrajinských prieskumov verejnej mienky presvedčené asi 4 % respondentov. A to je aj dôvod, prečo poslanci s cieľom získať čas na preskupenie síl v snemovni navrhujú oddialiť inauguráciu Zelenského, a tým aj jeho prípadný prvý krok – rozpustenie parlamentu.

„Nie ja, ale ukrajinský ľud, ktorému ste prisahali, žiada inauguráciu 19. mája,“ odkázal poslancom budúci prezident. Parlament však navrhuje uskutočniť prísahu novej hlavy štátu až 28. mája, aby tak zabránil avizovanému kroku prezidenta rozpustiť snemovňu. Podľa najbližšieho okolia Zelenského už vraj existuje dekrét budúcej hlavy štátu týkajúci sa rozpustenia súčasného zákonodarného orgánu.

Zelenskyj nemá veľa času

„Nie je to však jednoduché,“ reagoval kyjevský politológ Vadim Karasiov. V tejto súvislosti upozornil, že spomínaný krok môže prezident uskutočniť až potom, ak sa rozpadne vládna koalícia. „Parlament má mesiac na formovanie novej koalície, a až keď sa mu ju nepodarí vytvoriť, prezident má právo rozpustiť snem a rozhodnúť o nových voľbách,“ dodal Karasiov pre portál NSN.

Zelenského okolie si však uvedomuje, že musí konať čo najskôr v dimenziách očakávania Ukrajincov. Prípadné akékoľvek otáľanie by podľa pozorovateľov znamenalo prudký pokles podpory nového prezidenta. Zodpovedá tomu aj najnovšie vyhlásenie Alexandra Daniľuka, poradcu Zelenského.

Poslanci majú svoje plány

„Musíme uskutočniť dôležité kroky. V prvom rade rozpustiť nefunkčnú snemovňu. Poslanci očakávajú, že Zelenskyj príde do parlamentu dohodnúť sa, obchodovať. Ibaže postoj nového prezidenta bude iný,“ upozornil prezidentov poradca. Pritom v zápase o politický vplyv v parlamente to Zelenského strana Sluha ľudu nebude mať ľahké. Nielen preto, lebo sa nikdy ešte nezapojila do parlamentných volieb, a teda nemá kreslá v snemovni. Zárukou pozitívneho vývoja nemusí byť zatiaľ ani ňou iba slovne prezentované euroatlantické smerovanie či liberalizmus alebo pilier „priamej demokracie“. Navyše Zelenskyj a jeho strana, ktorú obviňujú často z populizmu, loví medzi voličmi rozdielnych názorov vrátane ideologických.

Podľa politológa Vadima Karasiova určenie dátumu inaugurácie nie je napriek šumu principiálnym problémom Zelenského a spol. „Je to iba ďalší zo spôsobov budúceho prezidenta, ako si upevniť politické líderstvo,“ myslí si politológ. Nielen on považuje naťahovanie sa okolo dátumu inaugurácie novej hlavy štátu za súčasť nátlaku s cieľom prinútiť poslancov spolupracovať na realizácii zámerov nového prezidenta. V tejto súvislosti zaznieva napríklad presvedčenie, podľa ktorého okolie Zelenského chce ukázať, že poslanci v súčasnom parlamente sa napriek nízkej podpore verejnosti usilujú ostať pri politickom koryte. A práve to má byť podľa mnohých vodou na mlyn Zelenského ľuďom v snahe presvedčiť Ukrajincov, že majú prevahu v zápase s terajším zložením snemovne.

Rozhodnúť sa musia Ukrajinci

Existujú aj hlasy, ktoré spomínané terajšie vnútropolitické ťahanice považujú za politický folklór v porovnaní so skutočnými problémami, ktorých riešenie nestrpí odklad.

„Terajšie i budúce ukrajinské vedenie, ako aj Ukrajinci samotní sa musia jasne rozhodnúť či Donbas ostane ukrajinský na základe udelenej autonómie, alebo je pre Ukrajinu už stratený,“ upriamil pozornosť na jeden z najpálčivejších problémov súčasnosti aj kyjevský politológ Michail Pogrebinskij citovaný napríklad portálom Androha. A Johannes Hahn, eurokomisár EÚ pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozširovaní, odkázal Zelenskému v pondelok, že Brusel v prvých dvoch rokoch vládnutia nového prezidenta očakáva splácanie štátneho dlhu a uzavretie dohody s Moskvou o tranzite plynu do Európy. Platnosť terajšej sa končí v decembri.

Nebude to ľahké

„V prípade splácania ide pritom o objem rovnajúci sa 30 percentám ročného rozpočtu Ukrajiny v rokoch 2019 až 2020. Nie je to jednoduché. Nie som však stopercentne presvedčený o tom, že (Ukrajina) tomu venuje dostatočnú pozornosť a prijíma konkrétne opatrenia,“ cituje komisára portál ukrajinských novín Europejska pravda.

Zúfalý krok Klimkina

Na pozadí skutočných problémov, ktoré musia Ukrajinci dnes riešiť, vyznieva pondelkové ultimátum šéfa diplomacie Pavla Klimkina ako ignorovanie reality. Svojim rezortným kolegom v únii totiž v Bruseli oznámil, že Ukrajina je pripravená odmietnuť plnenie minských dohôd, ak budú niektoré členské štáty EÚ pokračovať v úsilí o zrušenie protiruských sankcií. Ide hlavne o Nemecko, Francúzsko a Holandsko.

„Ak sa tak stane, tak v rovnaký deň som pripravený vyhlásiť, že dohody z Minska sú pre nás mŕtve a zabilo a ich nielen Rusko, ale aj vy,“ povedal kolegom Klimkin na adresu trinásťbodového dokumentu, ktorý samotný Kyjev od začiatku neplní.