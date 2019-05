Haváriu na Šeremeteve spôsobila koza

Väčšinou vinu za leteckú tragédiu pripíšu nebohým pilotom. V prípade májovej havárie lietadla Suchoj Superjet 100 smerujúceho z Moskvy do Murmanska však tentoraz vinná bude pravdepodobne žijúca posádka vedená skúseným kapitánom Denisom Jevdokimovom.

Konkrétne pilot, ktorý po 28 minútach letu, počas vynúteného návtratu na moskovské medzinárodné letisko Šeremetevo, sedel v čase priblíženia a pristátia za kniplom havarovaného stroja a riadil celý manéver.

Začalo to zásahom blesku

„Po pätnástich minútach letu zasiahol lietadlo blesk, ktorý znefunkčnil systém elektrického napájania. Nahradili ho dodávky z batérií (núdzová elektrická konfigurácia EHS – pozn. red.) Posádka následne riadila stroj pomocou režimu priameho riadenia (Direct Mode),“ informoval portál Kommersant citujúci zdroj blízky vyšetrovaniu tragédie, ktorá si vyžiadala 41 ľudských životov. V tejto súvislosti na diskusnom portáli Aviaforum prevláda názor, podľa ktorého „ručné riadenie“ sa dnes stalo žiaľ prežitkom. „Piloti vraj iba kontrolujú počítač a ručné riadenie stroja trénujú akurát na simulátore,“ tvrdil jeden z diskutérov, podľa ktorého tak aj vyzerá výsledok často iba polročného výcviku nových pilotov.

Chybné rozhodnutie pilota

V konkrétnom prípade situácia nevyžadovala vyhlásenie mimoriadneho stavu. A to bol aj dôvod, prečo hasičské a záchranné vozidlá nečakali v bezprostrednej blízkosti pristávacej dráhy. Ako upozornil Kommersant, priame riadenie stroja je štandardné aj v prípade prekročenia hmotnosti stroja. Lietadlo malo totiž plné nádrže paliva. Jeho vypúšťanie počas krúženia neprichádzalo vzhľadom na hustotu obývaných objektov do úvahy.

Posádka podľa vyšetrovateľov začala „tlačiť“ stroj k dráhe v čase, keď sa jej ešte ani nedotkol. Ako potvrdili čierne skrinky, tesne pred dotykom kolies so zemou piloti zvýšili ťah a zároveň nos stroja nasmerovali dole. Podľa odborníkov práve to sa stalo osudným pre SSJ100. Mal totiž vyššiu rýchlosť, ako povoľujú pravidlá. Predný podvozok pri dotyku s dráhou vymrštil stroj nahor, čo sa po spätnom dopade s ešte väčšou silou zopakovalo dvakrát. Ide o sitáciu v odbornej verejnosti známu ako „koza“. Po druhom dopade dosiahlo preťaženie 5G (v prípade tohto stroja je však prípustné maximálne 3,75G). Výsledkom bolo ulomenie dvoch zadných podvozkov, ktorých časti prederavili plné nádrže, čím vznikol požiar hnacích agregátov. Podľa záznamu sa manéver priblíženia a pristátia podaril posádke až na druhý pokus. O normálnej situácii až do dotyku s dráhou hovoria aj zábery jedného z cestujúcich zverejnené na sociálnej sieti. Stroj však preletel bod predpísaného prvého kontaktu na začiatku dráhy.

Ďalšou osudnou chybou posádky po trojnásobnom odskoku od dráhy bola podľa odborníkov snaha pilotov za každú cenu ukončiť pristávací manéver na dráhe. Pritom podľa platných pravidiel, konkrétne v prípade SSJ100, už po prvom „odskoku“ ho musí posádka prerušiť a začať s extrémnym opätovným stúpaním. Navyše počas riadenia pomocou joystickov má pilot na spomínaný krok dostatok času.

Cestujúci sediaci vzadu nemali šancu

Cestujúci v zadnej časti stroja nemali žiadnu šancu prežiť spomínaný požiar. Vrátane Maxima Mojsejeva, palubného sprievodcu, ktorý si na požiadanie kolegyne vymenil v posledej chvíi miesto v prednej za zadnú časť lietadla a ktorý podľa svedkov sa do poslednej chvíle usiloval zachrániť životy cestujúcich. Ich smrť napokon spôsobila vysoká teplota a hlavne splodiny a zablokovanie zadných východov. Tragédiu prežilo 33 cestujúcich prevažne sediacich do 17. radu, ako aj štvorčlenná posádka.

Vyšetrovatelia havárie lietadla Suchoi Superjet 100 spoločnosti Aeroflot pracujú stále s viacerými verziami. Za kľúčové však považujú už teraz nedostatočnú kvalifikáciu pilotov, dispečerov a technikov, ktorí uskutočnili predletovú kontrolu stroja. V neposlednom rade sa sústreďujú aj na poruchu lietadla spôsobenú poveternostnými podmienkami.