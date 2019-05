Rakúsko školáčkam zakázalo šatky

Dievčatá mladšie ako 14 rokov nebudú smieť v Rakúsku chodiť do školy so šatkami na hlavách. Parlament vo Viedni v stredu večer prijal nový zákon, ktorý zakazuje na základných školách akékoľvek "ideologicky alebo nábožensky ovplyvnené oblečenie, ktoré je spojené so zahalením hlavy".