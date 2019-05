Mayovej koniec v júni?

Mayovej sa stále nedarí získať podporu pre dohodu nielen u stúpencov brexitu vo vlastnej strane, ale na možnej podpore sa nedohodla ani s opozičnými labouristami. Ich šéf Jeremy Corbyn v piatok oznámil, že brexitové rozhovory s vládou stroskotali. Rokovania zašli tak ďaleko, ako bolo možné, ale vzájomné rozpory sa nepodarilo prekonať, napísal Corbyn v liste premiérke. Jej hovorca vzápätí potvrdil, že nové rokovania s labouristami nie sú v pláne. Ďalší postup podľa neho vláda zvažuje.

Podľa britských médií sa pravdepodobne na budúci týždeň bude v parlamente opäť hlasovať o rôznych možnostiach ďalších krokov. Ani pri týchto hlasovaniach sa však britským poslancom nepodarilo nájsť zhodu na nejakom konkrétnom riešení. Obe hlavné strany sú v názore na brexit a jeho podobu rozdelené podobne ako vláda.

Corbyn pri vysvetľovaní postoja jeho strany argumentoval aj chystaným odchodom Mayovej. Labouristi podľa neho „stále viac pochybujú o schopnosti vlády dodržať akúkoľvek kompromisnú dohodu“. „Postavenie vlády je teraz ešte neistejšie a jej autorita uvädla,“ povedal Corbyn pre Sky News.

Mayová vo štvrtok spolustraníkom prisľúbila, že po júnovom hlasovaní o brexitovej dohode v parlamente stanoví časový plán voľby nového šéfa strany. Výbor konzervatívnych poslancov oznámil, že bez ohľadu na výsledok hlasovania o zmluve Mayová následne určí harmonogram svojho odchodu. Ak dohoda neprejde, Mayová odstúpi.

Britský parlament zmluvu už tri razy odmietol a aj preto bol už dvakrát odložený termín brexitu. Pôvodne mala Británia opustiť EÚ už koncom marca. Najnovšie bol termín stanovený na koniec októbra.

Podľa agentúry Bloomberg ešte pred vyše rokom si EÚ pád Mayovej rozhodne neželala, teraz však už predstavitelia EÚ v súkromí priznávajú, že im na tom až tak nezáleží. Mnohí sa obávali práve toho, že Mayovú vytlačí niekto zo zástancov tvrdého brexitu ako napríklad Johnson. Lenže Mayovej sa dohodu, ktorá má zabrániť tvrdému brexitu, nepodarilo presadiť. Dlho odmietala zmeniť svoju stratégiu a zrejme sa spoliehala na to, že pod časovým tlakom v snahe vyhnúť sa tvrdému brexitu poslanci dohodu napokon schvália. Lídri EÚ tak postupne stratili k Mayovej dôveru. Patovú situáciu v britskom parlamente sledujú s prekvapením aj dávkou zúfalstva ako politický horor.

Možnosť, ktorá nejaký čas budí hrôzu, teda že Johnson sa stane premiérom, podľa agentúry Bloomberg teraz vyzerá realisticky. Mnohí predstavitelia EÚ sa teraz obávajú, že Johnson by sa snažil znovu otvoriť dohodnutú brexitovú zmluvu a rokovať o nej, pričom by od EÚ žiadal ústupky. To by však podľa nich viedlo k chaosu, nevraživosti, predĺžilo by to neistotu a viedlo k zhoršeniu vzťahov. Niektorí predpokladajú, že nový šéf britskej vlády bude žiadať ďalší odklad.