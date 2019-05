V Austrálii sa v sobotu začali parlamentné voľby

Voľby sa v každom austrálskom štáte a teritóriu budú konať do 18:00 miestneho času a prvé výsledky by mali byť známe krátko po tom. O výsledkoch hlasovania rozhoduje 16,4 milióna registrovaných voličov. Hlasovanie vo voľbách je v Austrálii povinné pre všetkých oprávnených voličov vo veku 18 rokov a viac a v prípade, že by nešli voliť, im hrozí pokuta.

Podľa prieskumov verejnej mienky labouristi zvíťazia nad konzervatívcami s tesným výsledkom. V otázke, koho by Austrálčania vybrali za premiéra krajiny, však naopak vedie Morrison pred Shortenom.

Morrison sa v kampani sústredil skôr na ekonomické otázky, zatiaľ čo Shorten zdôrazňoval stabilitu jeho tímu a politiku o klimatických zmenách, životných nákladoch a zdraví. Práve ekonomika, životné náklady, životné prostredie a zdravie boli podľa prieskumov hlavné témy, o ktoré sa voliči zaujímali, píše spravodajský portál BBC.