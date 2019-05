Rakúskeho vicekancelára Stracheho nahrali ako ponúka vládne zákazky za politickú podporu

Vo videu, ktoré bolo nakrútené tajne, možno vidieť Stracheho a ďalšieho predstaviteľa FPÖ Johanna Gudenusa, ako sa rozprávajú so ženou, ktorá tvrdí, že je bohatá Ruska a chce investovať v Rakúsku. Kto stretnutie zorganizoval a kto ho nakrútil nie je zatiaľ známe.

Stretnutie sa údajne uskutočnilo vo vile na španielskom ostrove Ibiza, uvádza spravodajský portál BBC. Žena na videu sa vyjadrila, že je neter vplyvného ruského oligarchu, ponúkla sa, že odkúpi 50-percentný podiel v rakúskom denníku Kronen Zeitung a zmení jeho redakčnú pozíciu, aby podporoval FPÖ.

Strache uviedol, že výmenou za to, by jej mohli dať verejné zákazky, pričom vysvetlil, že chce „vybudovať mediálne prostredie“ ako maďarský premiér Viktor Orbán. Ako tiež skonštatoval, prevzatie denníka by mohlo zvýšiť podporu jeho strany až na 34 percent.

Strache navrhol, že v rámci dohody by Ruska mohla založiť firmu, ako je rakúska stavebná spoločnosť Strabag. „Všetky vládne objednávky, ktoré má teraz Strabag, dostanete vy,“ povedal politik. Vicekancelár okrem iného tiež vymenoval viacero novinárov, ktorých by bolo treba z Kronen Zeitung prepustiť, a piatich „nových ľudí, ktorých si pripravíme“.

Vicekancelár tiež naznačil, že jeho strana nezákonne získala finančnú podporu. Ako uviedol, zámožní darcovia zaplatili FPÖ prostredníctvom charitatívneho združenia, čím sa vyhli nahláseniu úradom. Údajní darcovia, ktorých Strache a Gudenus vo videu spomínali, podľa Der Spiegelu a Süddeutsche Zeitung platby strane popreli.

Strache a Gudenus priznali, že sa stretnutie konalo, ale uviedli, že bolo „čisto súkromné“. Ako dodali, počas stretnutia opakovane spomínali „príslušné právne predpisy a potrebu dodržiavať rakúske právo“.

Odhalenie stretnutia prišlo v čase, keď rakúska koaličná vláda čelí vnútornému napätiu. Predpokladá sa, že sa rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu o situácii vyjadrí.