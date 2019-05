Škandál, veľká potupa. Rakúski nacionalisti ukázali hnusnú tvár

Čo je veľa, to je veľa a rozpadla sa vláda. Dvaja hlavní nacionalistickí politici z Viedne sa postarali o škandál, ktorý zahanbil ich stranu v celej EÚ pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Mimochodom, tá je na Slovensku spojencom hnutia Sme rodina vedeného Borisom Kollárom v zoskupení Európa národov a slobody.

Škandál, ktorý sa dá označiť za najväčšiu politickú hanbu tohto roka v Európe, majú na rováši lídri Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Vicekancelár Heinz-Christian Strache a šéf poslaneckého klubu Johann Gudenus sa na tajne zhotovenej videonahrávke rozprávali o kšeftoch so ženou, ktorá fingovala, že je neter ruského oligarchu.

„Musím úplne úprimne povedať, že čo je veľa, to je veľa,“ vyhlásil ľudovecký kancelár Sebastian Kurz, keď vysvetlil, prečo sa okamžite rozhodol ukončiť koaličnú spoluprácu s FPÖ.

Strache a Gudenus sa po prevalení škandálu snažili udržať svoju stranu vo vláde tak, že sa vzdali všetkých funkcií, ale nepochodili. Kurz o niekoľko hodín oznámil, že Rakúsko vykročí k predčasným parlamentným voľbám, ktoré by sa zrejme mali konať niekedy v druhej polovici septembra.

Nadávky na novinárov, pochybné toky peňazí

Žena, ktorá sa tvárila, že je príbuzná ruského boháča, sa stretla so Strachem a s Gudenusom v roku 2017 vo vile na španielskom ostrove Ibiza. Nahrávku, ktorá má viac ako šesť hodín, zverejnili nemecké noviny Süddeutsche Zeitung a časopis Spiegel. Správali sa ako pľuhavci a hnusní kšeftári.

Strache sa pochválil, že jeho strana dostala od niektorých jednotlivcov podporu vo výške 500-tisíc až dva milióny eur s tým, že peniaze nešli do kasy FPÖ, ale spriazneným organizáciám. „Video začala preverovať prokuratúra,“ napísal denník Kurier s tým, ide o podozrenie zo závažného porušenia zákona o financovaní politických strán.

S Ruskou sa Strache dohováral na podporovaní FPÖ výmenou za pridelenie štátnych zákaziek, keď sa dostane k moci. „Bolo by dobré založiť niečo ako Strabag,“ povedal jej v narážke na to, že by mohla získať záruku, že z niektorých obchodov so štátom vytlačí túto stavebnú firmu.

Strache mal na revanš dostať prísľub, že ruský oligarcha kúpi veľký podiel v Kronen Zeitung, čo je najčítanejší rakúsky bulvárny denník. Noviny by začali písať v prospech FPÖ.

Stretnutie na Ibize sa uskutočnilo niekoľko mesiacov pred voľbami, ktorých výsledok umožnil Stracheho strane vstúpiť do koaličnej vlády s ľudovcami. Na nahrávke nešetril vulgarizmami. Novinárov označil za „najväčšie kurvy na svete“ a uviedol mená viacerých členov redakcie Kronen Zeitung, ktorých si želá vyhodiť zo zamestnania.

Bolo veľa alkoholu a nič sa nesplnilo

Po potupe sa Strache lúčil so svojimi funkciami s tvrdením, že nechce uškodiť FPÖ. Škandál zľahčoval slovami, že sa vo vile na Ibize vypilo veľa alkoholu, že chcel zapôsobiť „frajersky“ a oľutoval, že sa zachoval ako hlúpy tínedžer. Vyviňoval sa aj tak, že nakoniec sa nesplnilo nič z toho, o čom bola reč. Neodpustil si pritom poznámku, že ho nakrúcali nezákonne, lebo o skrytých kamerách netušil.

Po obrovskej blamáži Stracheho a Gudenusa je veľmi otázne, či by sa Kurz odhodlal po predčasných voľbách obnoviť koaličné spojenectvo s krajne pravicovou FPÖ. Navyše je v stávke samotná podpora tejto strany medzi voličmi. Zatiaľ sa nedá odhadnúť, ako sa škandál odzrkadlí na postoji jej súčasných sympatizantov.

Najbližší test popularity čaká FPÖ už na konci tohto týždňa vo voľbách do Európskeho parlamentu. Škandál pritom môže presiahnuť rakúske hranice. „Týždeň pred hlasovaním o zložení europarlamentu to zrejme uškodí úsiliu Mattea Salvinho z Talianska vytvoriť alianciu nacionalistických európskych politických strán. FPÖ vnímaná ako príklad hodný nasledovania teraz môže slúžiť ako varovanie,“ upozornila stanica BBC.

Škandál má ohlas aj v zahraničí medzi politikmi, ktorí broja proti extrémistickým a antisystémovým stranám, čo kandidujú do Európskeho parlamentu. Napríklad ľavicový maďarský expremiér Ferenc Gyurcsány povedal o Strachem, že je „korupčná sviňa“.

Nastražil pascu nemecký satirik?

Zatiaľ sa nevie, kto nachytal dve špičky FPÖ skrytými kamerami na stretnutí s fingovanou neterou ruského miliardára, ale rakúske a nemecké médiá sa prikláňajú k názoru, že v pozadí stojí Jan Böhmermann. Tento nemecký satirik sa už viackrát blysol podobnými kúskami.

Medzinárodne známy sa stal v roku 2016, keď napísal báseň obsahujúcu vulgarizmy o tureckom prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, čím ho priviedol do zúrivosti. Böhmermann zašiel až tak ďaleko, že ho opísal nielen ako vládcu porušujúceho ľudské práva, ale aj ako politika, ktorý má sex so zvieratami a pozerá detskú pornografiu.

Spájanie Böhmermanna s kauzou Ibiza súvisí s tým, čo hovoril pred mesiacom, keď dostal rakúsku televíznu cenu Romy. „Povaľujem sa vo vile ruského oligarchu na Ibize a rokujem o tom, či a ako by som mohol prevziať Kronen Zeitung a strhnúť na seba moc vytvárať verejnú mienku,“ povedal prostredníctvom telemostu.

Diváci sa vtedy smiali, boli presvedčení, že žartuje. Teraz je jasné, že rozprával o obsahu skutočnej udalosti.

Böhmermann sa zatiaľ nepriznal, že je to on, kto nastražil pascu. Zjavne však stopa asi vedie naozaj k nemu. K škandálu FPÖ sa vyjadril stručne a svojsky na twitteri, kde dal odkaz na niekdajší hit hudobnej skupiny Vengaboys z roku 1999. Má názov We'Are Going to Ibiza (v preklade Ideme na Ibizu).