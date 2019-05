Zelenskyj proti korupcii. Neobíde ani kamaráta oligarchu?

Je ním Ihor Kolomojskyj, miliardár, ktorý má veľa špiny za ušami. Len tri dni pred inauguráciou Zelenského sa vrátil zo zahraničia na Ukrajinu, zjavne s nádejou, že po zmene na čele štátu sa bude môcť už doma cítiť pokojne.

„Nový prezident bude čeliť otázkam o jeho vzťahu s Kolomojským, jedným z hlavných oligarchov, s majetkom 1,2 miliardy amerických dolárov,“ napísala pre denník Guardian novinárka Kaťa Gorčinská.

Zelenskyj ubezpečuje, že nie je bábka v rukách Kolomojského, a ten zase o sebe vyhlasuje, že nie je sivá eminencia, ktorá by plánovala ťahať za nitky v prezidentskom sídle. Nový líder je mu však zaviazaný a oligarcha zjavne očakáva protislužby.

Televízna stanica, ktorú vlastní Kolomojskyj, pred voľbami vysielala komediálny seriál so Zelenským v hlavnej úlohe. Navyše mu veľmi nadŕžala v spravodajstve.

O čo ide zvlášť oligarchovi? Súvisí to hlavne s tunelovaním banky spoluvlastnenej Kolomojským. PrivatBanka zneužila vklady ľudí na poskytovanie úverov nastrčeným firmám, o ktorých bolo vopred jasné, že ich nesplatia. Pôžičky mali slúžiť aj na obohatenie tohto oligarchu.

Nakoniec sa rozhodlo o zoštátnení banky. Kolomojskyj sa s tým nechce zmieriť. „Otvorene hovorí o tom, že Zelenskyj by mal odstrániť predstaviteľov centrálnej banky, ktorí stáli za prevzatím PrivatBanky,“ upozornili noviny New York Times.

Bude veľmi zaujímavé sledovať, čo sa udeje po návrate oligarchu do vlasti. Niekdajší švédsky premiér Carl Bildt vyjadril vážne obavy. „Ak Zelenskyj nie je opatrný, môže ho to zahubiť, selektívna reoligarchizácia by bola katastrofou pre Ukrajinu,“ varoval na twitteri.

Pred mesiacom Kolomojskyj uspel na kyjevskom súde, ktorý rozhodol, že zoštátnenie bolo nezákonné. Centrálna banka podala odvolanie. Obáva sa pritom, že zvrat by vážne ohrozil pokračovanie nevyhnutnej finančnej pomoci Ukrajine od Medzinárodného menového fondu.

Zelenského čaká aj ťažká úloha popasovať sa s alarmujúcim stavom ohrozenia médií, ktoré odhaľujú úplatkárstvo a zneužívanie verejných zdrojov. Od januára 2019 zaznamenali 23 útokov na novinárov. V minulom roku ich bolo dovedna 86.

„Čo nás znepokojuje, je systémová beztrestnosť. Nevidíme rýchle vyšetrovanie násilia na novinároch alebo výsledky. Nemôžeme uviesť ani jeden príklad, ktorý by viedol k odsúdeniu páchateľov,“ citovala stanica Deutsche Welle predsedu syndikátu novinárov Serhyja Tomilenka.

Najnovšou obeťou brutality sa stal pred dvoma týždňami Vadym Komarov z mesta Čerkasy. Neznámi útočníci ho zmlátili do bezvedomia. V nemocnici odvtedy leží v kóme. Vážne zranenia utrpel krátko po tom, čo na sociálnej sieti avizoval, že sa chystá zverejniť dôkazy o ďalších čachroch na radnici.