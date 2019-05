Taliani odmietli v Janove naložiť loď Rijádu so zbraňami

Odbory a vedenie prístavu vstúpili do štrajku a odmietli naložiť na loď ďalší vojenský materiál, podobne ako sa to stalo vo francúzskom prístave Le Havre po protestoch aktivistov. Generátory rímskej firmy Defence Tecnel po dohode s prefektúrou teda na lodi neskončia a v janovskom prístave bude obnovená bežná prevádzka, informoval denník La Repubblica.

Je možné, že generátory rovnako ako osem samohybných húfnic Caesar, ktoré mali byť naložené v Havre, budú prevezené vlakom do talianskeho prístavu Spezia, napísala La Repubblica. Tam by ich podľa talianskeho denníka mohla saudskoarabská loď naložiť.

Server Disclose nedávno upozornil, že francúzske zbrane predávané Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom sa v Jemene používajú aj proti civilistom, čo je vojnový zločin. Podľa organizácie Amnesty International si loď ešte pred príchodom do Francúzska vyzdvihla v Antverpách náklad belgickej munície.

Pred Janovom kotvila loď v severošpanielskom Santanderi, kde na ňu boli naložené dva kontajnery. „Náklad nie je určený pre vojnu v Jemene, nie je pre použitie vo vojne,“ citovala agentúra AP nemenovaný zdroj zo španielskej vlády.

„Loď vplávala do prístavu a zakotvila, pretože na to má absolútne právo,“ uviedli janovskí dokári. „Len (minister vnútra) Salvini si myslí, že sa dá prístavy zavrieť a nepúšťať do nich lode – a v prípade jeho zákazu ide o lode s ľuďmi na palube, a nie so zbraňami ako tu v Janove. Už sme to potvrdili niekoľkokrát: otvorené prístavy ľuďom, a nie zbraniam,“ dodali. Narážali pritom na tvrdú protiimigračnú politiku ministra vnútra a šéfa Ligy Salviniho, ktorý od vlaňajšieho júna odmieta do talianskych prístavov vpúšťať humanitárne lode s migrantmi na palube.

Jemenská vojna trvá päť rokov. Presný počet obetí nie je známy, OSN hovorí o 10-tisíc mŕtvych, agentúra AP až o šesťnásobku. Z domovov pre boje ušli tri milióny Jemenčanov.