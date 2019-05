Päť uväznených separatistov sa stane členmi španielskeho parlamentu

Päť katalánskych politikov, ktorí sú súdení s niekoľkými ďalšími Kataláncami pre separatizmus a sú už vyše roka vo väzbe, dnes nakrátko previezli do španielskeho parlamentu. Koncom apríla totiž boli štyria z nich zvolení za poslancov a jeden za senátora. Dnes si táto pätica v parlamente osobne vybavila formality spojené s prevzatím mandátov a potom sa vrátila do väzby. V utorok ich polícia opäť dočasne prevezie na ustanovujúce zasadnutie zákonodarného zboru.

Pätica dnes prešla v sprievode policajtov kordónom pri budove parlamentu. Dočkala sa potlesku od svojich straníckych kolegov – poslancov Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) a hnutia Spoločne pre Katalánsko (JuntsxCat) – a nacionalistov z Baskickej národnej strany (PNV).

Ako všetci ostatní poslanci dostalo päť katalánskych politikov kufrík s logom parlamentu, ktorý obsahuje iPhone a tabliet. Tie si však do väzenia vziať nemôžu, uviedla poslankyňa JuntsxCat Laura Borrasová.

Jedným z nových poslancov španielskeho parlamentu bude aj bývalý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras, ktorý je vo väzbe od novembra 2017 a pre referendum o nezávislosti Katalánska mu hrozí až 25 rokov väzenia za vzburu. Junqueras, ktorý kandiduje aj do Európskeho parlamentu, v nedeľu poďakoval voličom za hlasy, ktoré ho „dostanú na niekoľko hodín z väzenia“.

Junqueras sa v nedeľu zúčastnil prostredníctvom videkonference z väzenia volebného mítingu. Po jeho boku stál ďalší uväznený Katalánec a exminister regionálnej vlády Raül Romeva, ktorý bol minulý mesiac zvolený za senátora a za vzburu mu hrozí trest až 16 rokov väzenia. Junqueras voličov vyzval, aby využili „fantastickú príležitosť“ a poslali 26. mája do EP „politického väzňa“, za ktorého sa považuje. Romeva voličov požiadal, aby ukázali, že projekt katalánskej nezávislosti je „nezadržateľný“.

Podobne sa cez víkend vyjadril aj predseda katalánskej vlády Quim Torra. „Nech už bude predsedom Kongresu (poslancov) a Senátu Katalánec, alebo nie, dôležité je, aby sme mali prezidenta katalánskej republiky,“ uviedol Torra v reakcii na návrh socialistov. Tí totiž nominovali na predsedu oboch komôr parlamentu dvoch Kataláncov zvolených za socialistov: na šéfa Kongresu poslancov ministerku španielskej vlády Meritxell Batetovú a na predsedu Senátu Manuela Cruza, ktorý prednáša filozofiu na barcelonskej univerzite.

Navrhnutie dvoch Kataláncov do vedenia oboch komôr má byť podľa španielskych médií symbolickým gestom socialistického premiéra Pedra Sáncheza, ktorého ako šéfa víťaznej strany z aprílových volieb zrejme kráľ navrhne na premiéra. Sánchez tak chce podľa médií otvoriť dvere rokovaniu so separatistickou vládou Katalánska, ktorej už vlani po nástupe do úradu ponúkol rozhovory o širšej autonómii.

Predseda katalánskej vlády Torra ale spochybnil, že by navrhnutie Kataláncov na predsedu Kongresu a Senátu pomohlo dialógu. „Žiadny člen socialistickej strany sa zatiaľ neospravedlnil za aplikovanie článku 155 v roku 2017,“ uviedol Torra. Na základe tohto ústavného článku prevzala bývalá španielska vláda so súhlasom Senátu dočasne správu Katalánska; tento krok podporili okrem vtedy vládnych ľudovcov aj socialistickí a ďalšie senátori.

Torra takisto cez víkend vyzval voličov, aby v eurovoľbách podporili katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta. „Predstavte si, že by sa tí traja dostali do Európskeho parlamentu,“ uviedol Torra ku kandidatúre troch separatistov z Puigdemontovej kandidátky, ktorí sú na úteku pred španielsku justíciou. „Už len vidieť na fotografii, ako sa tvária ostatní španielski europoslanci, by stálo za to,“ dodal Torra.

Zatiaľ nie je jasné, či sa pätica uväznených katalánskych politikov bude zúčastňovať ďalších zasadnutí parlamentu. Podľa parlamentného poriadku by im mali byť mandáty zrejme pozastavené, pretože sú vo väzbe a súdení za vzburu. Rozhodnúť by o tom malo nové vedenie parlamentu; najvyšší súd mandáty pozastaviť nemieni, pretože by to mohlo byť vykladané ako zasahovanie súdnej moci do politiky. Pozastavenie mandátov štyroch katalánskych poslancov (piaty zo zadržiavaných je senátorom) totiž zníži absolútnu väčšinu v dolnej komore parlamentu a môže okrem iného uľahčiť novému premiérovi získanie dôvery. Pätica sa tiež môže svojich mandátov vzdať v prospech niektorého zo straníckych kolegov.