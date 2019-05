Maduro navrhol predčasné voľby do zboru ovládaného opozíciou

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok navrhol, aby sa uskutočnili predčasné voľby do Národného zhromaždenia, ktoré ovláda opozícia a jej líder Juan Guaidó. Ústavodarné zhromaždenie, ktoré Maduro ustanovil ako svoj parlament v roku 2017, zároveň oznámilo, že svoj mandát predĺžilo do konca budúceho roka, informovala agentúra AFP.

Voľby do Národného zhromaždenia v roku 2015 vyhrala opozícia, Madurova vláda však jeho legitimitu neuznáva a v roku 2017 založila de facto nový parlament – Ústavodarné zhromaždenie. Riadne voľby do Národného zhromaždenia by sa mali konať v závere budúceho roka.

Na zhromaždení priaznivcov socialistickej vlády, ktoré sa konalo pri príležitosti prvého výročia Madurovho sporného znovuzvolenie do funkcie, venezuelský prezident navrhol, aby sa uskutočnili predčasné voľby do zboru ovládaného opozíciou. Kedy presne by sa mali konať, ale neoznámil.

Ústavodarné zhromaždenie dekrétom, ktorý podpísal jeho predseda Diosdado Cabello, predĺžilo medzitým svoj mandát do 31. decembra 2020. Pôvodným zmyslom tohto zhromaždenia bolo do augusta tohto roka vypracovať novú ústavu. Žiadny návrh zbor však zatiaľ nepredložil.

V čele opozíciou ovládaného Národného zhromaždenia teraz stojí Juan Guaidó, ktorého za dočasného prezidenta Venezuely uznali v dôsledku sporných prezidentských volieb z minulého roka desiatky krajín sveta vrátane USA či Česka. Madura podporuje Rusko, Kuba či Čína. Na svojej strane má socialistický prezident zatiaľ tiež venezuelskú armádu.