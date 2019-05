Koalícia austrálskeho premiéra Morrisona disponuje po voľbách parlamentnou väčšinou

Konzervatívna koalícia austrálskeho premiéra Scotta Morrisona získala v sobotňajších parlamentných voľbách dostatok kresiel na vytvorenie väčšinovej vlády. Podľa tlačovej agentúry DPA to vyplýva z najnovších údajov ústrednej volebnej komisie, na základe ktorých by mala Morrisonova koalícia Liberálnej strany Austrálie (Liberal Party of Australia - LPA) a Národnej strany Austrálie (National Party of Australia - NPA) obsadiť v 151-člennej dolnej komore parlamentu 76 miest.