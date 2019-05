Bomba z Ibizy ohrozí aj Kurza

Zbavil sa koaličného partnera zdiskreditovaného škandálnym videom z Ibizy, do piatich dní však môže padnúť aj on. Len deň po eurovoľbách, ktoré sa v Rakúsku uskutočnia v nedeľu, čaká spolkového kancelára Sebastiana Kurza skúška ohňom. Energický, len 32-ročný šéf ľudovcov (ÖVP), ktorý sa po sedemnástich mesiacoch spoločného vládnutia rozišiel s krajne pravicovou stranou slobodných (FPÖ) , bude so svojím kabinetom doplneným o nezávislých expertov čeliť v parlamente pokusu o vyslovenie nedôvery.

Kurz má v parlamente 61 poslancov z celkového počtu 183. Zatiaľ mu vyjadrili podporu len liberáli z opozičného Neosu. Aj s prirátaním ich desiatich mandátov má kancelár ešte stále ďaleko od získania nadpolovičnej väčšiny hlasov.

Šéf spolkovej vlády napriek všetkému išiel do rizika a trval na odchode ministra vnútra Herberta Kickla. Podľa neho by bolo totiž neudržateľné, aby rezort vnútra počas vyšetrovania aféry Ibizagate riadil minister z FPÖ.

Škandál prepukol koncom minulého týždňa po zverejnení videa tajne nasnímaného v lete 2017 na ostrove Ibiza, na ktorom predseda FPÖ a neskorší vicekancelár Heinz-Christian Strache domnelej príbuznej ruského oligarchu sľubuje rakúske štátne zákazky výmenou za nelegálne sponzorské príspevky a inú pomoc v blížiacich sa parlamentných voľbách. Kickl bol navyše v čase týchto Stracheho korupčných návrhov generálnym tajomníkom FPÖ dohliadajúcim na stranícku kasu. Kým Strache sa v dôsledku škandálu vzdal vládneho i straníckeho postu, Kickl to odmietol s tým, že ak ho odvolajú, tak spolu s ním z vlády odídu všetci ministri z FPÖ.

Prezident Alexander Van der Bellen v utorok vyhovel Kurzovej žiadosti a Kickla odvolal. Prijal aj rezignáciu ministrov obrany, infraštruktúry a sociálnych vecí a tiež vicekancelára. Z nominantov FPÖ ako jediná zostala v úrade šéfka rezortu diplomacie, nestraníčka Karin Kneisslová, ktorá vlani vyvolala veľký rozruch, keď jej na svadbu prišiel ruský prezident Vladimir Putin.

Hlava štátu požiadala kancelára, aby na uvoľnené miesta vo vláde navrhol čo najskôr nestraníckych odborníkov. „Niet dôvodu na obavy,“ povedal Van der Bellen na stretnutí s Kurzom. „Časy ako tieto odhaľujú eleganciu, krásu rakúskej ústavy,“ dodal.

Kurz sa o svoj politický osud nemusí obávať

Kurz sa podľa všetkého skutočne nemusí obávať o svoj politický osud. Všetky prieskumy verejnej mienky naznačujú, že jeho ľudovci s veľkým náskokom vyhrajú nielen terajšie eurovoľby, ale aj septembrové predčasné voľby národného parlamentu. Samozrejme, že by bol radšej, keby ho po prípadnom vyjadrení nedôvery nemusel na čele prechodnej vlády nahradiť nestranícky úradník a on by sa mohol predviesť ako krízový manažér, ktorý krajinu z terajšej krízy dovedie k voľbám. Na to, aby sa po nadchádzajúcom pondelku dočasne nestal len radovým poslancom, Kurz potrebuje, aby svoje sily nespojila frustrovaná FPÖ s najväčšou opozičnou silou, ktorou sú sociálni demokrati (SPÖ).

Norbert Hofer, doterajší minister dopravy, ktorý sa po víkendovom odchode Stracheho zo všetkých funkcií dočasne postavil na čelo FPÖ, ešte v pondelok večer nechával otázku hlasovania o nedôvere Kurzovi otvorenú. Kickl, jeden z najkontrover­znejších politikov FPÖ, ktorý odmietol dobrovoľne opustiť kreslo ministra vnútra, však pre denník Österreich povedal, že by bolo naivné, keby slobodní po prejave nedôvery zo strany Kurza voči nim neprejavili nedôveru voči nemu.

„Kto dáva dôveru, dostane dôveru. Kto dáva nedôveru, dostane nedôveru,“ vyhlásil. „Kurz sa zahnal do slepej uličky a možno nerátal s tým, že my slobodní sa jednoducho nedržíme silou-mocou vládnych postov, tak ako ostatní,“ dodal.

Sociálni demokrati, ktorí sú najväčšou opozičnou stranou, dali najavo, že vyslovenie nedôvery Kurzovi pre nich nie je prioritou a že by dali prednosť tomu, aby kancelár odišiel dobrovoľne a v prechodnej vláda neboli ani ľudovci. „Chceme, aby celá prechodná vláda pozostávala z expertov, pretože veríme, že iba také riešenie môže priniesť dôveru a stabilitu v tejto ťažkej fáze,“ citoval šéfku SPÖ Pamelu Rendiovú-Wagnerovú jej hovorca.