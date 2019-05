Španielska prokuratúra chce katalánskych poslancov zbaviť mandátov

Španielska prokuratúra dnes požiadala najvyšší súd, aby pozastavil výkon mandátov katalánskym zákonodarcom zvoleným do nového parlamentu. Pätica separatistov obvinených zo vzbury prvýkrát zasadla do svojich kresiel v utorok, podľa prokuratúry je to však v rozpore so zákonom. Vedenie parlamentu teraz čaká, ako rozhodne súd, informovali španielske médiá.

Štvorica poslancov vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa a jeden senátor boli do parlamentu zvolení na konci apríla bez ohľadu na to, že sú dlhodobo držaní vo väzbe. Za obvinenia súvisiace s predvlaňajším referendom za nezávislosť Katalánska im hrozí až 25 rokov väzenia.

Zákon, podľa ktorého sú katalánski politici súdení, podľa prokuratúry zároveň zakazuje, aby vykonávali verejné funkcie a súd by im preto mal ich výkon čo najskôr pozastaviť.

Podľa denníka La Vanguardia však okolo spomínanej pätice panujú nejasnosti, lebo najvyšší súd sa nedávno vyjadril, že rozhodnúť o prerušení výkonu funkcií by malo vedenie parlamentných komôr. Súd nechcel do zloženia parlamentu zasahovať, pretože by sa to dalo interpretovať ako zasahovanie súdnej moci do politiky.

Do čela Kongresu poslancov aj Senátu boli v utorok zvolení katalánski socialisti, čo je vykladané ako ústretové gesto premiéra Pedra Sáncheza voči tomuto autonómnemu regiónu. Predsedníčka dolnej komory Meritxell Batetová dnes odoslala najvyššiemu súdu otázku, ako sa má v prípade poslancov zachovať.

Ak by boli mandáty štvorici Kataláncov skutočne pozastavené, zníži to absolútnu väčšinu v dolnej komore, čím sa môže uľahčiť získanie dôvery novému premiérovi, ktorým bude pravdepodobne opäť Sánchez. Celá pätica sa tiež môže svojich mandátov vzdať v prospech niektorého zo straníckych kolegov.