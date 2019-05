Rekonštrukcia zrúteného mosta v Janove má byť hotová do apríla 2020

Diaľničný most Morandi v Janove po kolapse.

Renovačné práce na moste, ktorý sa vlani zrútil v talianskom meste Janov, dokončia podľa predpokladov do apríla budúceho roku, a to aj napriek oneskoreným búracím prácam. Oznámil to v stredu špeciálny komisár pre rekonštrukciu mosta Marco Bucci, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.