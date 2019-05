Pentagón predstaví plán na vyslanie tisícok vojakov na Blízky východ

Americké ministerstvo obrany má vo štvrtok Bielemu domu poskytnúť plán na vyslanie ďalších tisícok amerických vojakov do oblasti Blízkeho východu s cieľom posilniť obranu proti možným hrozbám zo strany Iránu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vládne úrady, podľa ktorých by Spojené štáty mohli do oblasti vyslať až 10 000 príslušníkov ozbrojených síl.