Kurz vyhral voľby, odvolali ho z čela vlády

Výsledok v snemovni v neprospech Kurza sa vopred očakával. Za návrh vysloviť mu nedôveru, s ktorým prišli opoziční sociálni demokrati, sa postavili aj poslanci Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorej Kurz nedávno vypovedal koaličnú dohodu. Avizovali to už pred samotným hlasovaním. Počty jasne vyznievali proti Kurzovi – v 183-člennej snemovni sociálna demokracia a slobodní dokážu dať dokopy 103 hlasov.

Vládna kríza v radoch ÖVP a FPÖ vznikla po zverejnení škandalóznej videonahrávky s dvoma lídrami slobodných (po prevalení aféry sa vzdali svojich funkcií). Škandál odštartoval nemecký denník Süddeutsche Zeitung a časopis Der Spiegel. Publikovali tajne nakrútené video z roku 2017, na ktorom šéf FPÖ a neskorší vicekancelár Heinz-Christian Strache pred parlamentnými voľbami hovorí vo vile na Ibize so ženou vydávajúcou sa za príbuznú ruského oligarchu. Rozprávali sa o možno nezákonnom financovaní Stracheho strany a prideľovaní štátnych zákaziek výmenou za predvolebnú pomoc. Prípad vyšetruje rakúska prokuratúra.

Kurz pred hlasovaním o návrhu vysloviť mu nedôveru zdôrazňoval, že ak sa to stane, bude to hlúpe, nezodpovedné rozhodnutie. Poukázal na to, že v tom nevidí zmysel, pretože už po letných prázdninách sa uskutočnia predčasné voľby. „Politické strany sa zapojili do pomstychtivej hry. Ale na konci dňa rozhodnú voliči, konkrétne v septembri,“ vyhlásil Kurz počas rozpravy na parlamentnej pôde.

Po očakávanom výsledku privedie krajinu k predčasným voľbám zrejme apolitický odborník na čele vlády. Mimochodom, pád Kurza znamená historický moment v povojnovom Rakúsku. Od roku 1945 parlament hlasoval o odvolaní vlády alebo jednotlivých ministrov už v 185 v prípadoch, ale návrh nikdy nezískal dostatočnú podporu. Kurz sa tak v tomto smere zapíše do dejín ako prvý porazený.

Napriek tomu, že sa pred poslancami dôrazne bránil, aby sa udržal v kresle spolkového kancelára, vopred tušil, že to nebude mať význam. V nedeľu večer totiž povedal, že počíta s vyslovením nedôvery. Vrásky si však z toho vôbec nerobí: „Vydržíme nielen dážď, ale aj všetko, čo príde,“ upozornil Kurz.

Zjavne žije v eufórii z hlasovania do Európskeho parlamentu. Jeho ľudovci dostali o päť percent viac hlasov v porovnaní s rokom 2014 (najviac doteraz). Kurz prízvukuje, že sa cíti veľmi posilnený výsledkom ÖVP v eurovoľbách.

VIDEO: Andor Šándor, bezpečnostný analytik pre TV Pravda uvažuje, prečo a kto stojí za nahrávkou rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho. Pozrite si, ako sa politik dohadoval o úplatkoch so ženou, ktorá sa tvárila, že je neter ruského oligarchu.