Izrael asi čakajú predčasné voľby

Izraelská spoločnosť je politicky polarizovaná. Najnovšie sa o to postarali premiér Benjamin Netanjahu a jeho bývalý minister obrany a dnes šéf pravicovej strany Náš dom Izrael Avigdor Lieberman.

Prvý z nich sa do poslednej chvíle pokúšal udržať sa pri moci vytvorením vládnej koalície v parlamente (Knesete). Aj za cenu spojenia s malými ortodoxnými stranami.

Ako víťaz aprílových volieb mal Netanjahu čas do stredy, keď mu uplynie už aj tak raz predĺžený mandát. Navyše na jeho prestíži nepridá skutočnosť, že čelí obvineniu v troch kauzách, v ktorých ide o úplatkárstvo, korupciu, podvod a zneužitie dôvery. V tejto súvislosti sa minulú sobotu zhromaždilo v Tel Avive viac ako 50 000 demonštran­tov požadujúcich zbaviť Netanjahua imunity.

Lieberman, ktorý sa spolieha hlavne na podporu ruských imigrantov, zase túži po návrate do vládnej koalície, kabinetu. Po tom, čo ho opustil na protest proti „mäkkej“ politike Netanjahua voči palestínskemu pásmu Gazy, voči Hizballáhu alebo Iránu.

Oficiálne však kameňom úrazu je pripravovaný branný zákon. Zatiaľ čo Lieberman bol ochotný spolupracovať na vytvorení vládnej koalície iba na základe dohody, podľa ktorej spomínaná norma sa bude vzťahovať aj na členov ultraortodoxnej komunity, Netanjahu bol proti.

„Schváľte branný zákon v druhom aj treťom čítaní v jeho pôvodnej podobe a všetko bude fungovať,“ povedal Lieberman pred pondelkovým popoludňajším hlasovaním o bytí či nebytí súčasného zloženia Knesetu, citovaný serverom Israelinfo.

Netanjahuov volebný konkurent Benny Ganc, šéf izraelskej ľavicovej formácie Modrá a biela, však situáciu vidí ináč, ako sa ju pokúšajú ponúknuť Izraelčanom Netnajahu a Lieberman.

„Náš blok bude hlasovať proti rozpusteniu snemovne. Ak Netanjahu nedokáže zložiť vládnu koalíciu, tak podľa výsledkov aprílových volieb sme na rade my,“ avizoval Ganc ešte včera napoludnie, citovaný izraelskými médiami. V rovnakom tóne sa vyjadril aj Yair Lapid, šéf ďalšej opozičnej strany Ješ Atid (Budúcnosť).

„Nech bude na čele Likudu ktokoľvek okrem Netanjahua, bude to znamenať vytvorenie funkčnej vlády národného porozumenia, ktorému bráni Netanjahu,“ tvrdil Lapid.

Aj podľa Ganca premiér sa do pondelka usiloval „za každú cenu udržať sa v kresle šéfa kabinetu, a to je jediná prekážka na ceste vzniku vlády, ktorá by sa skutočne starala o svojich občanov“. A podľa Itzika Shmula, predsedu frakcie Avoda, izraelskej strany práce, „rozpustenie Knesetu znamená predlžovať politický život Netanjahua“.

Podľa najnovšieho sociologického prieskumu uskutočneného inštitútom Panel Politics v prípadných mimoriadnych parlamentných voľbách by si Netanjahuov Likud mal zachovať líderstvo so ziskom 35 kresiel a opozičná ľavicová formácia Modrá a biela iba o jedno menej.

Ibaže Likud spolu s ortodoxnými stranami by mohol napokon získať 68 kresiel v 120-členom Knesete. A v prípade nových parlamentných volieb boli v hre termíny ako 27. august, 3. či 24. september.