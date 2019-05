USA zverejnili dokumenty k sankciám voči ruskému oligarchovi Deripaskovi

Podnikateľ v marci ministerstvo zažaloval na súde, čím sa snaží o zrušenie reštrikcií proti svojej osobe. Medzi zverejnenými dokumentami sú okrem iného správy o údajných nekalých oligarchových praktikách z britských denníkov či odkaz na mapový server Google Maps, napísala ruská redakcia spravodajského webu BBC News.

Deripaska tvrdí, že sa stal obeťou vnútroamerických politických rozporov v kauze údajného ruského ovplyvňovania prezidentských volieb v USA. Súd vyzval, aby znemožnil ministerstvu financií používať sankcie voči jeho osobe. Rovnako sa domáhal zverejnenia podkladov, na základe ktorých bol zaradený na zoznam oligarchov blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podľa žaloby prišiel miliardár kvôli americkým reštrikciám o 7,5 miliardy dolárov.

Dvojstranový podklad, ktorý ministerstvo financií teraz zverejnilo, obsahuje 29 odkazov. Niektoré z nich úrad ale začiernil. Na zozname sa objavili okrem iného rebríčky najbohatších miliardárov časopisu Forbes a agentúry Bloomberg alebo materiály médií o kriminálnych kauzách podnikateľa. Odkazuje sa napríklad na správy britských denníkov The Times či The Daily Telegraph o likvidácii Deripaskových súperov alebo správe denníka The Guardian o londýnskych nehnuteľnostiach, ktoré vraj vlastnia ruskí oligarchovia. Na zozname sa objavil aj odkaz na mapový server Google Maps na adresu údajného niekdajšieho Deripaskovho domu v Londýne.

Takzvaný Putinov zoznam, na ktorom sa objavili mená osôb napojených na politické kruhy v Rusku, zverejnil Washington vlani v januári. V apríli potom ministerstvo financií prijalo voči Deripaskovi sankčné opatrenia; krok bol schválený v rámci odvety za údajné zasahovanie Moskvy do amerických volieb v roku 2016.

USA ruského miliardára podozrievajú z vraždy, vyhrážania, podplácania a prania špinavých peňazí. Pre Deripasku v minulosti pracoval bývalý šéf volebnej kampane prezidenta USA Donalda Trumpa Paul Manafort. V rámci objasňovania ruskej kauzy boli odhalené Manafortove kontroverzné lobistické aktivity a finančné machinácie, za ktoré ho americké súdy poslali na 7,5 roka do väzenia.