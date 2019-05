Kiska sa rozlúčil s Zemanom, obaja podporili Šefčoviča v úsilí o vysokú funkciu v únii

Prepriahanie na vrcholných funkciách EÚ je dôsledok volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali počas minulého víkendu. Únia teraz bude hľadať nielen nového predsedu parlamentu, ale aj nového šéfa Európskej komisie, úniového ministra zahraničia (funkciu ešte zastáva Federica Mogheriniová) a stáleho predsedu Európskej rady (nástupcu Donalda Tuska).

„Bol to zámer, ústup na vopred pripravené pozície a teraz bude nasledovať útok na pozície európske,“ komentoval Zeman Šefčovičov neúspech v prezidenstkých voľbách aj aktuálne úsilie na spoločnej tlačovej konferencii s Kiskom.

Dosluhujúci slovenský prezident potom Šefčovičovi vyjadril podporu ešte jednoznačnejšie. „Som presvedčený o tom, že náš región by mal mať svojho silného zástupcu v európskych štruktúrach. Pán Šefčovič je skúsený diplomat a krajiny visegrádskej štvorky by mali jeho úsilie podporiť,“ vyhlásil.

Prvá a posledná oficiálna zahranična cesta slovenských a českých prezidentov tradične mieri do druhej krajiny. Kiska už absolvoval podobnú rozlúčkovú cestu do Maďarska, kde bol v polovici apríla, a do Poľska, ktoré navštívil pred dvoma týždňami.

„Hovorí sa: To najlepšie na koniec,“ komentoval svoju návštevu Lán a rokovania s prezidentom Zemanom. „Áno, nie vo všetkom sme sa zhodli, ale vždy sme si veci vyargumentovali, a naše osobné vzťahy a priateľstvo zostalo bezo zmeny.“

Čaputová, ktorá Kisku vystrieda, by mala na prvú oficiálnu návštevu Česka pricestovať 20. júna, necelý týždeň po svojej inaugurácii.