Blíži sa odvolávanie Trumpa?

Obviniť úradujúceho prezidenta nie je možné. Ale to neznamená, že šéf Bieleho domu Donald Trump je čistý ako ľalia. Povedie to k jeho pádu? "Ak by sme si boli istí, že prezident jednoznačne nespáchal zločin, povedali by sme to,“ uviedol špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller. Jeho vyhlásenie v utorok bolo vôbec prvým verejným vystúpením šéfa tímu, ktorý mal zistiť, či Trumpova kampaň v roku 2016 spolupracovala s Ruskom a či sa prezident snažil zabrániť výkonu spravodlivosti.

Mueller vysvetlil, že nedávno zverejnená správa dokumentujúca výsledky vyšetrovania, hovorí sama za seba.

Vyšetrovatelia uviedli, že ľudia patriaci k ruskej vojenskej tajnej službe koordinovane zaútočili na americký politický systém, keď ukradli súkromné údaje z počítačov kampane Hillary Clintonovej. Tie šírili prostredníctvom falošných internetových účtov a cez organizáciu WikiLeaks.

Mueller však tiež pripomenul, že každý má právo na prezumpciu neviny, a preto nebude komentovať, či niekto spáchal zločin.

Je to aj prípad prezidenta. Netýka sa to len prezumpcie neviny, ale Mueller poukázal, že názor ministerstva spravodlivosti je, že nie je možné obžalovať úradujúceho šéfa Oválnej pracovne. "Nebola to možnosť, ktorú by sme zvažovali,“ priznal preto Mueller.

Chýbajú dôkazy?

Je to koniec? Určite nie. Prispieva k tomu aj samotný Trump. Počas Muellerovho vyšetrovania opakoval, že je to politická honba na čarodejnice. Po zverejnení správy tvrdil, že ho očistila. Na Muellerovo vystúpenie však už Trump na sociálnej sieti Twitter reagoval trochu inak.

"Nič zo správy sa nemení. Dôkazov nie je dostatok, to znamená, že v našej krajine je osoba nevinná. Prípad je uzavretý. Ďakujem,“ napísal prezident

"Robert Mueller chcel uzavrieť vyšetrovanie a vrátiť sa k súkromnému životu. Problémom je, že zostalo veľa nezodpovedaných otázok o možných zločinoch prezidenta Trumpa. Keďže ho nemožno obžalovať, kým je v Bielom dome, jediným dostupným procesom je impeachment,“ reagoval pre Pravdu Robert Schmuhl, expert na americký prezidentský systém z Notredamskej univerzity v Indiane.

A je pravda, že po Muellerovom vystúpení opäť zosilneli hlasy z Demokratickej strany, že by bolo dobré spustiť proces, ktorý by viedol k odvolaniu prezidenta. Určite by sa to dalo. Impeachment najprv rieši Snemovňa reprezentantov a v nej majú demokrati väčšinu. No potom ide obžaloba prezidenta do Senátu, ktorý ho posudzuje ako sudca či porota. V hornej komore Kongresu však majú prevahu republikáni. A zatiaľ sa takmer nikto z nich nevyjadril, že by už Trumpa nechcel vidieť v Bielom dome. Výnimkou je člen snemovne z Michiganu Justin Amash, ktorý súhlasí s impeachmentom. "Loptička je na našej strane, Kongres,“ napísal Amash na twitteri po Muellerovom vystúpení.

Riskantný proces

Demokrati však váhajú. Viac ako 40 ich členov v snemovni impeachment požaduje. Podľa denníka Guardian sa pridali už aj minimálne traja kandidáti do prezidentských volieb, ktoré sa konajú v roku 2020 v novembri. Šéfka dolnej komory Kongresu Nancy Pelosiová je však stále veľmi zdržanlivá. Podľa nej je potrebné mať k dispozícii viac faktov.

"Impeachment by mohol Trumpovi v skutočnosti pomôcť. Verejná mienka je proti začatiu procesu. V roku 1998 sa o impeachment pokúsili republikáni pri Billovi Clintonovi a zaplatili za to vysokú politickú cenu,“ pripomenul Schmuhl.

Je však jasné, že demokrati budú pred výbory v snemovni naďalej predvolávať členov vlády, aby vysvetľovali svoje kroky aj v súvislosti s vyšetrovaním zasahovania Ruska do volieb a marenia výkonu spravodlivosti zo strany Trumpa. Je možné, že v Kongrese vystúpi aj Mueller, hoci ten vyhlásil, že keď sa to stane, tak nepovie nič iné, ako to, čo je v správe.

"Šancu na impeachment teraz vidím tak pol na pol. Predpokladám, že čoraz viac demokratov bude tlačiť na lídrov strany, aby sa do toho pustili,“ uviedol pre Pravdu profesor politológie Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity.