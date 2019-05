Filipíny vrátili Kanade kontajnery s odpadom vydávaným za recyklovateľný

Loď naložená kontajnermi s odpadom dovezeným z Kanady opustila v piatok filipínsky prístav Subic a zamierila do Vancouveru. Uviedla to v noci na piatok kanadská televízia CBC.

Nakladanie plavidla v prístave, ktorý sa nachádza asi 100 kilometrov severozápadne od Manily, sledovali diplomati z veľvyslanectva Kanady na Filipínach.

Spor o kontajnery s odpadom z Kanady spôsobil, že Filipíny pred dvomi týždňami povolali do vlasti svojho veľvyslanca v Ottawe. Stalo sa tak v reakcii na to, že Kanada nesplnila dohodu a do 15. mája neodviezla z Filipín tony odpadu, ktoré tam súkromná firma z kanadskej provincie Ontário dopravila ešte v rokoch 2013 a 2014.

Išlo o asi 100 lodných kontajnerov so zmiešaným komunálnym odpadom vrátane použitých igelitových tašiek a vreciek a znečistených plienok, ktoré boli nesprávne označené ako recyklovateľné materiály.

Dňa 22. mája kanadská ministerka životného prostredia a zmien klímy Catherine McKennaová informovala, že Ottawa si najala dopravnú spoločnosť, ktorá by do konca júna mala odviezť kanadský odpad z Filipín.

Tento termín však nevyhovoval Filipínam, ktorých prezident Rodrigo Duterte následne nariadil prenajať loď, ktorá by do Kanady dopravila 69 kontajnerov s odpadom. Vláda v Ottawe súhlasila s úhradou nákladov na dopravu.

Problém so skládkami odpadu v krajinách juhovýchodnej Ázie trvá odvtedy, čo Čína nedávno prestala zo zahraničia prijímať väčšinu recyklovateľného odpadu.