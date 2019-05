Assange má príznaky obete psychologického mučenia, tvrdia experti

Zakladateľ servera WikiLeaks Julian Assange v dôsledku krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania vykazuje všetky symptómy obete dlhodobého psychologického mučenia. Uviedol to osobitný spravodajca OSN Nils Melzer, ktorý vyšetruje prípady možného porušovania ľudských práv. Assange by podľa neho nemal byť z Británie vydaný na stíhanie do Spojených štátov, kde by ho vraj mohlo čakať vážne porušovanie jeho práv a slobôd.