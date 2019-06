Trump príde do Londýna s víchricou

Šéf Bieleho domu stihol Britom povedať veľa, ešte kým je vo Washingtone. Poradil im, koho si majú vybrať za premiéra. Spochybnil dôveryhodnosť lídra opozície. Vláde dal tip, ako má postupovať pri brexite. Hanlivo sa vyjadril o manželke princa Harryho. Prinajmenšom si zrejme ešte vypočujú, že s nimi odmietne zdieľať špionážne zistenia v prípade, keď sa ústretovo zachovajú k Číňanom.

Trump si želá, aby Theresu Mayovú ako líderku Konzervatívnej strany a teda aj na čele vlády nahradil niekdajší šéf diplomacie Boris Johnson, ktorý presadzoval odchod Británie z Európskej únie.

„Myslím si, že Boris by vykonal veľmi dobrú prácu. Nazdávam sa, že by bol vynikajúci,“ povedal pre denník Sun. Jeremy Corbyn, predák opozičných labouristov, reagoval pobúrene. „Je to úplne neprijateľné zasahovanie do demokracie nášho štátu,“ uviedol vo vyhlásení. Upozornil, že budúceho premiéra by nemal vyberať prezident USA, ale britskí voliči v parlamentných voľbách. Mimochodom, Corbyn neprijal pozvanie na štátny banket, na ktorom sa v Londýne zúčastní Trump.

V rozhovore pre Sun prekvapil neslušnou nálepkou na Meghan Markleovú, manželku Harryho, ktorá od ich svadby používa šľachtický titul vojvodkyňa zo Sussexu. Novinár sa pýtal Trumpa na ňu, lebo ho ostro kritizovala pred prezidentskými voľbami (dokonca tvrdila, že emigruje do Kanady, ak ho zvolia).

Povedal, že nepostrehol jej výroky a dodal: „Nevedel som, že bola hlúpa. Dúfam, že je v poriadku.“ Doplnil, že jej praje veľa šťastia v rodinnom živote.

Trump komentoval brexit v interview pre noviny Sunday Times. „Keď nedostanete spravodlivú dohodu, tak odíďte,“ utrúsil o chystanom vystúpení Británie z EÚ. Zároveň naznačil, že Briti by v rámci finančného vyrovnania nemali zaplatiť únii niekoľko desiatok miliárd libier, ako to očakáva Brusel.

„Je to veľké číslo,“ zdôraznil šéf Bieleho domu. „Variant odchodu z EÚ bez dohody by však podľa väčšiny ekonómov viedol k chaosu a spôsobil by hospodársky úpadok v Británii,“ upozornila agentúra AP.

Pre Sunday Times sa zmienil aj o hlavnom odporcovi britského členstva v únii. Nigel Farage je podľa Trumpa veľmi chytrý človek, ktorého by vláda v Londýne mala zapojiť do rozhovorov s Bruselom o brexite.

Trump bude v Británii od pondelka do stredy. „Návšteva má potvrdiť neotrasiteľný a mimoriadny vzťah medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení.

Očakáva sa však, že za zatvorenými dverami budú padať ostré slová. „Trump pohrozí obmedzením zdieľania správ tajných služieb, keby britská vláda umožnila čínskej firme Huawei zabezpečiť časť miestnej telekomunikačnej siete 5G,“ napísal denník Financial Times s odvolaním sa na nemenované spravodajské zdroje.

USA totiž považujú Huawei za kybernetickú hrozbu v rukách pekinského komunistického režimu. O Corbynovi Trump dokonca verejne povedal, že by si ho najprv preveril predtým, ako by sa s ním podelil o zistenia amerických tajných služieb.

V utorok je v Londýne naplánovaná veľká demonštrácia proti Trumpovi. Organizátori očakávajú, že príde približne 250-tisíc ľudí. Možno sa na proteste ukáže aj Sadik Khan, historicky prvý moslim zvolený za londýnskeho starostu.

Do Trumpa sa nevyberane obul v texte, ktorý mu zverejnili noviny Observer: „Prezident USA je jedným z najviac do očí bijúcich príkladov rastúcej globálnej hrozby.“ Khan zašiel až tak ďaleko, že Trumpov slovník prirovnal k fašistom 20. storočia.