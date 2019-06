Šéfuje ukrajinskému parlamentu a obdivuje Hitlera

Najnovšie sa jeden z najtvrdších pravicových radikálov na politickej scéne zase „blysol“ koncom minulého týždňa. Po tom, čo nevylúčil vypuknutie „tretieho“ Majdanu. Tentoraz reagoval na signály o možnom prehodnotení „dekomunizácie“ a kontroverzného štatútu ukrajinského jazyka novým prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Ukrajinský ľud čosi také nedovolí. Roky sme sa o to usilovali a mnohé dcéry a synovia za to zaplatili životom. Ak sa pokúsite v tomto smere urobiť opak, tak pôda pod vašimi nohami bude horieť,“ odkázal Parubyj v neskrývanom výhražnom tóne prezidentovi a spol. S tým, že spomínaný možný krok „späť“ by vohnal krajinu do krízy. Pritom práve stúpenci ultranacionalistu Parubyja vytvárajú čoraz dusnejšiu atmosféru v súvislosti s blížiacimi sa mimoriadnymi parlamentnými voľbami. Najnovšie sa pripomenuli počas víkendu, keď v Charkove zhodili bustu legendárneho sovietskeho maršala Georgija Žukova.

Hlavne na vlne Majdanu

Parubyj začal politickú dráhu už ako študent. V roku 1988 viedol mládežnícku nacionalistickú organizáciu Spoločnosť dedičstvo. Zúčastnil sa na aktivitách "nacionálno-oslobodzovacieho hnutia“, organizoval prvé protivládne potýčky na Ukrajine. V roku 1989 ho zatkli za organizovanie nacionalistického mítingu vo Ľvove. Lenže už o rok sedel vo Ľvovskej oblastnej rade ako najmladší poslanec. Spoločne s ďalším radikálnym nacionalistom Olehom Ťahnybokom bol v 90. rokoch zakladateľom Ukrajinskej sociálno-nacionalistickej strany. Kvôli neželanej asociácii ju neskôr premenovali na Slobodu.

Pred tzv. oranžovou revolúciou do roku 2004 sa Parubyj politicky orientoval na Ľvov a rovnomennú oblasť. Počas udalostí na Majdane bol však už veliteľom Ukrajinského domu, jednej z bášt protištátnych síl. V tom čase sa politicky rozišiel s Ťahnybokom a neúspešne sa pokúsil založiť vlastnú stranu. Napokon skončil v bloku Naša Ukrajina Viktora Juščenka. Urobil dobre, pretože v roku 2007 sa stal poslancom parlamentu a v roku 2012 opäť sedel v snemovni, ale už za frakciu Baťkivščina (Vlasť) Julie Tymošenkovej.

Má „kvality“, ale nie moderátora

Parubyj viedol počas tragických udalostí na Majdane v noci na 22. februára príslušníkov tzv. Sebaobrany pri obsadení vládnej štvrte v Kyjeve. Napriek tomu, že to bolo porušením dohody prezidenta Janukovyča s opozičnými lídrami. O niekoľko hodín už Parubyj sedel v kresle predsedu Rady národnej bezpečnosti a obrany štátu. Prezident Porošenko ho však v auguste odvolal. V rovnakom čase Parubyj opustil vedenie Baťkivščiny a aj s dvadsiatimi „vernými“ v septembri založili Ľudový front, ktorý mu otvoril dvere do parlamentu. A od decembra 2014 bol jeho podpredsedom.

„Bola to šanca stať sa aj šéfom snemovne,“ reagoval už vtedy ukrajinský politológ Kosť Bondarenko na zvolenie Parubyja. „Ešte len narobí paseku. Nemá kvality moderátora, ktorý by dokázal zbrúsiť hrany všetkých rozporov,“ správne predpovedal v rovnakom čase aj kyjevský politológ Andrij Zolotarjov.

Panika z expertízy nielen radikálov

Šéf parlamentu a Hitlerov pohrobok napriek všetkému však neprestáva volať po „jednote“ Ukrajincov. Jeho nervozita v súvislosti s blížiacim sa koncom nielen jeho politickej kariéry narástla najnovšie po tom, čo expertíza Generálnej prokuratúry Ukrajiny potvrdila, že armáda a nezákonné tzv. dobrovoľnícke prápory, ktoré bojujú v Donbase, sú tam protizákonne a páchajú protiústavné zločiny. Prokuratúre to trvalo päť rokov, ktoré uplynuli od prevratu na Majdane. Ako pripomenul aj ukrajinský advokát Oleg Životov, spomínaná expertíza je oficiálnym dokumentom, na základe ktorého možno obviniť každého vojaka, ktorý bojoval v Donbase, z viacerých zločinov a odobrať týmto vojakom všetky výhody, zľavy a privilégiá, ktoré im udelili ako účastníkom „protiteroristickej operácie“ v Donbase.

Parubyjovi však hrozí niekoľkoročný pobyt za mrežami. Konkrétne nielen kvôli jeho aktivitám počas krviprelievania na Majdane, ale aj vraždeniu v Dome odborov v Odese 2. mája 2014. Tragédia si vyžiadala 48 obetí a Parubyj čelí obvineniu, že sa podieľal na organizovaní masakry.

Pravdepodobná postupnosť

„Aj dnes sa vyhráža Zelenskému a jeho ľuďom, že im bude horieť pôda pod nohami. Vidím však nasledujúcu postupnosť: parlamentné voľby, nový generálny prokurátor, vyšetrovanie v súvislosti s masovým vraždením v Kyjeve a Odese a nakoniec väzenie,“ predpovedá budúcnosť šéfa snemovne ukrajinský právnik Andrij Portnov, ktorý sa zaoberá zločinnými praktikami režimu Petra Porošenka.