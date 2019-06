NATO je pripravené prijať Severné Macedónsko, vyhlásil Stoltenberg

Členské štáty NATO a Severné Macedónsko podpísali dohodu umožňujúcu členstvo krajiny v aliancii po tom, čo si táto bývalá juhoslovanská republika, známa donedávna ako Macedónsko, po dlhoročnom spore s Gréckom vo februári oficiálne zmenila svoj názov.

Vyriešenie tohto sporu jej otvorilo dvere do Európskej únie aj do NATO a zmenilo postoj Atén, ktoré dovtedy vstup Skopje do týchto organizácií blokovali.

Štrnásť členov NATO už prístup Severného Macedónska ratifikovalo. Krajina sa môže pripojiť k aliancii, keď tak spraví aj zvyšných 15 krajín.