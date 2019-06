Eurovoľby v Nemecku: Veľká koalícia sa otriasa

Odchodom Nahlesovej sú predčasné voľby pravdepodobnejšie. „Ale CDU a SPD by sa mali vyhnúť unáhleným rozhodnutiam“, napísala Ines Pohlová, šéfredaktorka portálu Deutsche Welle. Ak by boli predčasné voľby tento rok, nemuseli by pre jednu alebo druhú stranu dopadnúť dobre. Hoci dobrou správou v týchto turbulentných časoch podľa Pohlovej je to, že nehrozí, aby vládnu väčšinu získali pravicoví nacionalisti alebo populisti.

Ani jeden z dočasných podpredsedov nemá záujem byť šéfom strany

Termín voľby nového šéfa sociálnych demokratov má byť určený do konca mesiaca. Dovtedy bude stranu viesť trio doterajších podpredsedov – šéf hesenskej SPD Thorsten Schäfer-Gümbel a dve krajinské premiérky Malu Dreyerová a Manuela Schwesigová. Ani jeden z nich nemá záujem kandidovať za šéfa strany.

Strana, ktorá je v kríze, bude ťažko vyberať nového lídra. Do tejto funkcie sa totiž nikto veľmi nehrnie. Záujem nemá ani vicekancelár a minister financií Olaf Scholz, ktorý zároveň vylúčil ďalšiu koalíciu s konzervatívnou úniou, prinajmenšom po budúcich voľbách. „Nikto nechce pokračovanie súčasnej koalície po roku 2021 – ani občania, ani CDU a určite nie my v SPD,“ vyhlásil pre Tagesspiegel ešte predtým, ako Nahlesová oznámila svoju rezignáciu.

SPD je v koalícii už tretie obdobie

SPD je menším partnerom v koalícii s konzervatívnou úniou od roku 2013, teda tretie volebné obdobie za sebou. V eurovoľbách získala len necelých 16 percent, mala o 11 percent menej ako v predchádzajúcich eurovoľbách. Skončila až tretia za CDU a Zelenými. Najnovší prieskum navyše naznačil jej ďalší prepad – podľa neho by sociálnych demokratov volilo len 12 percent opýtaných. Podľa politických analytikov aj členov SPD spoluvláda v tieni Merkelovej strane poškodila. K veľkým kritikom tejto koalície patrí šéf mládežníckej časti strany Kevin Kühnert, ktorý patrí k ľavicovému krídlu. Práve možný nástup ľavicového krídla do vedenia strany by mohol viesť k rozpadu veľkej koalície.

S veľkou koalíciou sú však nespokojní viacerí členovia SPD a po rozhodnutí Nahlesovej odísť z vedenia strany aj poslaneckej frakcie sa ozýva otvorené volanie po ukončení tejto spolupráce. Žiadajú ho sociálni demokrati v Sasku-Anhaltsku. Možná kandidátka na šéfku strany Simone Langeová, ktorá vlani v súboji o post šéfky podľahla Nahlesovej, zas chce, aby o zotrvaní vo veľkej koalícii rozhodli straníci v referende.

Ak SPD opustí koalíciu, prídu voľby

Ak by sociálni demokrati z veľkej koalície odišli, čakali by Nemecko zrejme predčasné voľby. Jedinú ďalšiu možnosť – koalíciu CDU/CSU, slobodných demokratov (FDP) a Zelených – zástupcovia Zelených už vylúčili. Práve Zelení, ktorí majú teraz rekordnú podporu verejnosti okolo 20 percent, by z predčasných volieb mohli získať najviac.

O predčasných voľbách špekulujú viaceré nemecké médiá. „Hoci to nebol jej prvoradý cieľ, Nahlesová svojím rozhodnutím odzvonila veľkej koalícii,“ napísal denník Süddeutsche Zeitung. Novým šéfom SPD sa podľa neho pre náladu v strane nestane nikto, kto by bol rozhodne za zotrvanie vo veľkej koalícii. Vývoj môžu ešte urýchliť ďalšie krajinské voľby, v ktorých SPD zrejme opäť utŕži porážku. Nové voľby denník predpokladá už túto zimu.

Objavujú sa však aj hlasy, podľa ktorých by predčasnými voľbami ani jedna z vládnych strán nezískala a veľká koalícia sa preto zrejme ešte udrží. „Je veľká koalícia na konci? Nie, pretože od nových volieb si teraz nikto zo zúčastnených nemôže sľubovať nič dobré,“ napísal denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Merkelová tvrdí, že koalícia musí pokračovať

Samotná Merkelová v reakcii na najnovší vývoj vyhlásila, že treba pokračovať vo vláde s vedomím veľkej zodpovednosti. Nemá problém ani s tým, že koaličného partnera bude dočasne viesť trojica politikov. „Ďalej riešiť problémy je najlepšou odpoveďou na to, čo ľudia od nás očakávajú,“ vyhlásila Merkelová.

Obavy z toho, ako bude ďalej fungovať koaličná spolupráca, keď SPD bude viesť trojica politikov, však majú iní členovia CDU. „Trio? A kto je teraz záväzná kontaktná osoba, kto vedie?“ napísala na twitteri podpredsedníčka CDU a ministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová.