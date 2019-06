Kedy čínsky režim prizná masakru na Tchien-an-men?

Prečo sa to stalo? S veľkou pravdepodobnosťou to súvisí s 30. výročím masakry na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men). Čínsky režim vtedy brutálne potlačil obrovské proreformné demonštrácie, ktoré takmer dva mesiace organizovali najmä študenti. Nie je jasné, koľko ľudí 4. júna 1989 a v ďalšie dni zomrelo. Stovky? Tisíce?

Vymazanie spomienok

"Ten incident bol politickou turbulenciou a ústredná vláda prijala opatrenia, aby nepokoje zastavila, čo je správna politika,“ vyhlásil podľa BBC na adresu výročia čínsky minister obrany generál Wej Feng-che. Zvyčajne sa čínski predstavitelia k masakre príliš nevyjadrujú. Wej však o udalostiach spred 30 rokov dostal otázku na bezpečnostnej konferencii v Singapure. Podľa generála tri desaťročia stability a rozvoja dokazujú, že režim konal správne.

"Opatrenia úradov pred výročím 4. júna sú pokračovaním 30 rokov trvajúcej kampane čínskej vlády, ktorá sa snaží vymazať spomienky a prepísať históriu krvavého vojenského zásahu proti pokojným a neozbrojeným protestujúcim a obyvateľom Pekingu a ostatných miest 3. a 4. júna 1989,“ citoval však Guardian organizáciu Čínski obhajcovia ľudských práv, ktorá sídli v USA. V Číne už vyrástla viac ako jedna generácia ľudí, ktorá o udalostiach z roku 1989 v podstate nič nevie. Politológ Lawrence Reardon z univerzity v New Hampshire pripomína, že v minulosti si režim dokázal priznať aspoň niektoré chyby. Samotná komunistická strana uviedla, že Mao Ce-tung mal na 70 percent pravdu a v 30 percentách sa mýlil.

"Krajinu teraz riadi Si Ťin-pching ako nový najvyšší vodca. Necíti potrebu kritizovať minulosť štátostrany. V skutočnosti je motivovaný ignorovať ju, aby dosiahol svoj čínsky sen,“ uviedol pre Pravdu Reardon. "Aby komunistická strana mohla začať odznova, musela by si priznať historické chyby. Neviem si však predstaviť, že sa to v blízkej budúcnosti stane. Iba keby nastali dramatické ekonomické problémy a narástol by sociálny rozvrat. Inak strana bude naďalej ignorovať masakru na Tchien-an-men, lebo je to stále v jej záujme,“ uviedol pre Pravdu odborník na Čínu.

Bizarné chyby

Cieľom režimu je, aby o minulosti niečo vedela čo najmenšia časť spoločnosti. Cenzúra na internete zasahuje v podstate všetko, čo sa týka tragédie spred 30 rokov. Podľa agentúry Reuters sa na blokovaní akýchkoľvek zmienok o Tchien-an-men podieľa už najmä umelá inteligencia.

Existujúce nariadenia hovoria o tom, že falšovanie histórie komunistickej strany je zločin. Samozrejme, o tom, čo je to prekrúcanie dejín štátostrany, rozhodujú jej kádre. Vznikajú však aj bizarné chyby. Reuters pripomenul, že v roku 2012 na čínskom internete cenzurovali informáciu, že index na šanghajskej burze padol o 64,89 bodu, pretože systém to vyhodnotil ako odkaz na 4. 6. 1989, teda na deň masakry na Tchien-an-men.