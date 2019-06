Wałęsa varoval pred demagógiou, populizmom a sociálnou nerovnosťou

Bývalý poľský prezident Lech Wałęsa dnes varoval pred vzostupom demagógie, populizmu a sociálnej nerovnosti. Líder hnutia Solidarita, ktoré v Poľsku viedlo k pádu komunistického režimu to povedal v Gdansku pri prejave k 30. výročiu usporiadania prvých čiastočne slobodných volieb v krajine, ktoré predznamenali koniec vlád komunistických strán v krajinách strednej a východnej Európy.

"Ani komunizmus, ani súčasný kapitalizmus nie sú vhodné v 21. storočí. Ľudia neakceptujú rozdeľovanie bohatstva, ako sa to robí dnes a ktoré hrozia aj do budúcnosti. Takže by mohla prísť akási (nová) októbrová revolúcia, ak nezasadneme k stolu s tými, ktorí toto bohatstvo vlastnia, "zdôraznil Wałęsa podľa agentúry AFP.

Pred 30 rokmi „sa našej generácii podarilo niečo neuveriteľné: ponúkli sme svetu novú šancu, a to bez vyvolania jadrovej vojny“, vyhlásil ikonický líder odborového hnutia Solidarita.

Zhromaždenia v Gdansku sa zúčastnili aj ďalšie významné osobnosti vtedajších udalostí, ale aj ďalší postkomunistickí poľskí prezidenti Aleksander Kwaśniewski a Bronislaw Komorowski.

Popoludní by mal v tejto kolíske hnutia Solidarita predniesť prejav pri príležitosti 30. výročia prevratných volieb i predseda Európskej rady, bývalý poľský premiér Donald Tusk.

Samostatné akcie k tomuto výročiu usporadúvajú vo Varšave i najvyšší predstavitelia štátu a vládnucej strany Právo a spravodlivosť (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), vrátane prezidenta Andrzeja Dudy a premiéra Mateusza Morawieckého.