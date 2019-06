Zelenskyj posiela Kučmu 'oživiť' minský proces

„Máme konkrétne nové návrhy riešenia otázok spojených s vývojom v Donbase,“ vyhlásil Zelenskyj v súvislosti s vymenovaním vyjednávača. Vzápätí však nezabudol dodať, že „nebudeme obchodovať s našou zvrchovanosťou ani územím“. Navyše vraj ani „na návrat Krymu sme nezabudli“. Pritom ruský prezident Vladimir Putin už dávno jasne vyhlásil, že osud polostrova Krym je uzavretá kapitola.

Kyjev má plány a Brusel ich schvaľuje

O konkrétnych plánoch Kyjeva ohľadom Minska sa však ako prví dozvedeli v utorok v Bruseli od ukrajinského lídra počas jeho prvej oficiálnej zahraničnej cesty. Zelenskyj a spol v Bruseli tak vlastne nechali schváliť plánované kroky týkajúce sa riešenia na juhovýchode Ukrajiny. Konkrétne v oficiálnych rozhovoroch Zelenského s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a následne s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Podľa samotného Kučmu minský proces si však „vyžaduje legislatívne riešenie zo strany Ukrajiny a v takom prípade prímerie v Donbase sa môže začať čoskoro“. Jedným z dôvodov je dať aj možnosť zozbierať bohatú úrodu obilia.

Tentokrát bez diktátu prezidenta?

Kučma ako jeden z najcharizma­tickejších ukrajinských politických lídrov sa do Minska vracia po osemmesačnej prestávke. Oficiálnym dôvodom jeho vtedajšieho odchodu bol vek a s ním spojený zdravotný stav. Ako sa však neskôr ukázalo, skutočnou príčinou bol tlak vtedajšieho prezidenta Petra Porošenka. Vyžadoval hru podľa vlastného scenára. V praxi to znamenalo, že aj keď sa Kučma v Minsku na niečom dohodol, po príchode do Kyjeva to už neplatilo. „Kučma mal vtedy zviazané ruky. O ničom v Minsku vlastne nerozhodoval. Iba nahlas prednášal predstavy Porošenka,“ vrátil sa do minulosti kyjevský politológ Michail Pogrebinskij v rozhovore pre noviny Vzgľad. Podľa neho nie je vylúčené, že tentoraz mu Zelenskyj poskytol viac právomocí v procese rozhovorov. „Inak by úlohu vyjednávača taký skúsený politik neprijal. A zo strany prezidenta Zelenského ide o pokus zachovať kontinuitu v rokovacom procese, ktorý sa dostal do slepej uličky,“ analyzoval najnovší vývoj kyjevský politológ.

Moskva: Dôležitý je konceptuálny postoj Zelenského

„Nebudem robiť kulisu na rozhovoroch,“ nezabudol zdôrazniť pred opätovným návratom do Minska exprezident Kučma v súvislosti so spomienkou na situáciu, keď ho Porošenko vyslal na prvý pohľad ako prirodzenú autoritu a schopného dohodnúť sa s Moskvou. Ukázalo sa však, že Porošenko nemal od začiatku záujem o plnenie záväzkov z Minska. A ako potvrdil vývoj, nemal ho do konca prezidentského mandátu.

Reakcia Moskvy na vymenovanie Kučmu bola pozitívna, ale zároveň opatrná. „Ide o autoritu a o skúseného politika, ale v otázke riešenia konfliktu je dôležitý konceptuálny postoj samotného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ citujú agentúry z vyhlásenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.