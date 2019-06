Špeciálny vzťah? Trump si v Británii zdvíha sebavedomie

Premiérka a prezident včera najprv absolvovali raňajky so zástupcami podnikateľov a potom mali spoločné rokovania, hoci v programe nebola schôdzka medzi štyrmi očami.

Irónia návštevy

Mayová na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznila, aká dôležitá je aliancia Británie s USA, ktorú navždy spečatil pred 75 rokmi D-Day. Spojenecké sily 6. júna 1944 podnikli útok proti pozíciám nacistov v Normandii a začali oslobodzovanie západnej Európy. Podľa premiérky sa Londýn s Washingtonom zhodujú, akým hrozbám čelí dnešný svet, aj keď nie vždy na tom, ako ich riešiť.

Prezident Trimp tiež spomenul význam D-Day. Británii sľubuje fenomenálnu obchodnú dohodu, keď krajina vystúpi z Európskej únie.

"Je iróniou, že Trump prišiel práve teraz, keď premiérka končí. Líder, ktorý polarizuje, sa stretol s paralyzovanou líderkou,“ komentoval pre Pravdu schôdzku Trumpa a Mayovej odborník na zahraničnú politiku Iwan Morgan z Londýnskej univerzity.

Britská predsedníčka vlády v piatok skončí na čele Konzervatívnej strany. Keď si tá zvolí nového predsedu, Mayová mu odovzdá aj premiérsku funkciu.

Iba video pre kampaň?

Vládca Oválnej pracovne už v pondelok absolvoval slávnostnú večeru s kráľovnou Alžbetou II. " Oficiálna návšteva Trumpovi určite zdvihne sebavedomie a posilní mu imidž svetového lídra. Zavítal do Buckinghamského paláca aj na Downing Street 10 (sídla kráľovnej a premiérky, pozn. red.). Medzi svojimi lojálnymi stúpencami doma zvýrazní predstavu, že je schopný a spôsobilý pôsobiť vo všetkých medzinárodných sférach,“ uviedol pre Pravdu Robert Busby, expert na americkú politiku z Liverpool Hope University.

Podobne to vidí Morgan. "Trump a britská vláda očakávali od návštevy rôzne veci. Šéf Bieleho domu chcel video s kráľovnou a s predstaviteľmi establišmentu, čo prospeje jeho volebnej kampani. Túžil sa aj previezť v zlatom kráľovskom kočiari, ale z bezpečnostných dôvodov to vylúčili. Trump chce tiež ukázať, že ho rešpektuje krajina, ktorá je najstarším a najbližším spojencom USA,“ vyhlásil odborník. "Vláda Británie chcela prezidentovi pripomenúť základy špeciálneho vzťahu s Amerikou, ktorý má pokračovať, aj keď bude krajina mimo EÚ a bez ohľadu na to, že sa Londýn a Washington momentálne rozchádzajú v otázkach Iránu, klimatických zmien a ďalších,“ myslí si expert.

V hlavnom meste Británie Trumpa čakali tisíce demonštrantov. A podobne ako pri jeho minuloročnej návšteve aj obrovský oranžový balón v podobe prezidenta ako malého dieťaťa v plienkach a s mobilom v ruke. Demonštrácie proti prezidentovi však boli podľa médií oveľa menšie ako vlani.

"Nevidel som žiadnych protestujúcich. Len malú skupinku, ktorá tam bola z politických dôvodov,“ povedal Trump.

Šéf Bieleho domu vzbudil už pred príchodom do Británie politický rozruch, keď bývalého ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona v podstate podporil v súboji o kreslo šéfa Konzervatívnej strany a eurofóba Nigela Faragea odporučil ako vyjednávača pre rokovanie o brexite.

"Tieto vyjadrenia sú bezprecedentné a porušujú všetky princípy nezasahovania do vnútornej politiky spojencov,“ pripomenul Morgan.

Trumpa kritizoval labouristický starosta Londýna Sadiq Khan. Prezidenta označil za politika, ku ktorému vzhliada krajná pravica.

"Vzťahy medzi USA a Britániou sú najhoršie od krízy v Suezskom prieplave v roku 1956. Niektoré z problémov sa začali pred Trumpom. Británia oslabila svoje obranné kapacity a v otázkach ako iránsky jadrový program sa priklonila na stranu EÚ, nie k americkej diplomacii. Brexit ešte znížil možnosti Londýna. Trumpov obchodnícky prístup k medzinárodným vzťahom oklieštil tradičné spojenectvá, do ktorých investovali prezidenti USA od roku 1945,“ uviedol pre Pravdu Robert Singh, expert na americkú zahraničnú politiku z Birkbeckovej londýnskej univerzity.