Ruský poslanec nevylučuje novú diskusiu o veteránskej novele

Návrh na priznanie štatútu vojnových veteránov sovietskym vojakom, ktorí sa zúčastnili invázie do Československa v roku 1968 môže byť v dolnej komore ruského parlamentu predložený znovu. Ruskému denníku Vzgljad to povedal Jurij Švytkin, poslanec za hlavnú vládnu stranu Jednotné Rusko a podpredseda branného výboru Štátnej dumy. Dolná komora pritom vlani v januári návrh predložený komunistami neschválila, a to vďaka pričineniu Švytkina a jeho spolustraníkov.