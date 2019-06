Dánsky premiér odstupuje po prehratých voľbách

Premiér uviedol, že vo štvrtok podá demisiu do rúk kráľovnej Margaréty II., avšak bude pokračovať vo funkcii ako dočasný premiér až do vymenovania novej vlády. Zároveň dodal, že je pripravený vstúpiť do novej centristickej vlády za účasti Sociálnych demokratov.

Podľa predbežných výsledkov sa po štyroch rokoch v opozícii v Dánsku pravdepodobne opäť dostane k moci blok stredoľavých strán vedený Sociálnymi demokratmi.

Z predbežných výsledkov volieb, zverejnených po zrátaní všetkých odovzdaných hlasov, vyplýva, že strana Sociálni demokrati a štyri ďalšie stredoľavé subjekty budú mať v novom 179-člennom parlamente tesnú väčšinu 91 kresiel. Po štyroch rokoch v opozícii sa tak zrejme dostanú k moci Sociálni demokrati, ktorí získali 25,9 percenta hlasov a stali sa tak najsilnejšou stranou.

Rasmussenova vládna Liberálna strana získala vo voľbách 23,4 percenta hlasov a oproti súčasnému stavu si polepšila o deväť kresiel. Avšak ňou vedený blok pravicovo orientovaných strán získal celkovo len 75 kresiel, takže stratil doterajšiu parlamentnú väčšinu.

Výrazný prepad s 8,7 percentami hlasov totiž zaznamenala pravicovo-populistická Dánska ľudová strana (DF), ktorá doposiaľ podporovala Rasmussenovu menšinovú vládu. DF prišla v parlamente o 21 kresiel.

Najmladší premiér v histórii Dánska?

Šéfka opozičných Sociálnych demokratov Frederiksenová deklarovala volebné víťazstvo. Potvrdila tiež, že sa chce stať budúcou dánskou premiérkou. Frederiksenová v reakcii na predbežné výsledky volieb vyhlásila, že dánski voliči rozhodli o novej vláde a novom smerovaní krajiny. „Dnes sme dosiahli víťazstvo stredoľavých strán,“ povedala Frederiksenová, ktorú citovala agentúra AP.

Ak sa Mette Frederiksenová (41) stane dánskou premiérkou, pôjde o v poradí druhú ženu v tejto funkcii. V jej osobe by Dánsko získalo najmladšieho premiéra v histórii, uviedla agentúra Bloomberg.

Sociálni demokrati v predvolebnej kampani prisľúbili zvýšenie sociálnych dávok, ktoré majú byť čiastočne pokryté zvýšenými daňami z finančného sektora. Frederiksenovej strana presadzuje i tvrdší postoj voči pracovníkom zo zahraničia; avšak bez toho, aby stigmatizovala moslimov spôsobom, akým to robia nacionalistické strany.

Frederiksenová chce podľa vlastných slov vytvoriť menšinovú vládu zloženú výhradne zo Sociálnych demokratov. Partneri z jej ľavicového bloku by ju mali podporovať pri hlasovaniach v parlamente, uviedol server The Local.de.