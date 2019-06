Exkluzívne: Putin a Trump by sa mohli stretnúť na Slovensku

Šéf slovenskej diplomacie pripustil možnosť, že by sa v tomto roku mohol konať na slovenskom území summit lídrov Ruska a Spojených štátov. Miroslav Lajčák sa v tomto zmysle vyjadril na otázku Pravdy, či je možné predstaviť si taký scenár. Minister je člen slovenskej delegácie v Ruskej federácii, ktorú vedie premiér Peter Pellegrini.

„Ide nám hlavne o to, aby oslavy 75. výročia vypuknutia SNP boli dôstojné,“ poznamenal najprv Lajčák. „Preto pán predseda vlády Pellegrini pozval aj prezidenta USA Donalda Trumpa, aj najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie,“ pokračoval. Pellegrini osobne tlmočil pozvanie v stredu premiérovi Dmitrijovi Medvedevovi a vo štvrtok šéfovi Kremľa Putinovi. „Nechceme však z osláv robiť preteky… V prvom rade to budú oslavy pre našich ľudí,“ podotkol Lajčák.

Šéf diplomacie ďalej povedal, že bude závisieť od aktuálnej situácie, či by na Slovensko na konci augusta tohto roku mohli pricestovať aj Trump, aj Putin. „Znamená to, že ak bude potreba, aby sa títo dvaja lídri stretli, tak si môžu povedať, že majú pozvanie na Slovensko a môžu ho pri tejto príležitosti využiť,“ uviedol Lajčák. Dodal, že do konca leta je dosť času, preto sa ešte len uvidí, ako sa situácia vyvinie.

Pellegrini sa v rámci návštevy Ruska stretol najprv v stredu v Moskve s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom a následne vo štvrtok v Petrohrade rokoval Pellegrini s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.