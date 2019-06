Babiš čelí ďalšiemu auditu, problém má aj minister

V Česku ešte neutíchol rozruch okolo predbežnej správy audítorov Európskej komisie, podľa ktorej je premiér Andrej Babiš v konflikte záujmov, a do Prahy v stredu dorazil ďalší audit. Tentoraz na tému európskych dotácií do poľnohospodárstva, pričom Brusel má výhrady už nielen voči predsedovi vlády a hnutia ANO, ale aj sociálnodemokratickému ministrovi poľnohospodárstva Miroslavovi Tomanovi.

Ministrovi audítori vyčítajú, že európske dotácie dostáva aj firma, v ktorej sú spolumajiteľmi jeho otec a brat. Toman, rovnako ako Babiš, odmieta, že by bol v konflikte záujmov. Štátny poľnohospodársky fond napriek tomu včera rozhodol, že kým sa vec nevyjasní, nebude spomínaným firmám uhrádzať dotácie. V súvislosti s premiérom a holdingom Agrofert, ktorý síce predvlani Babiš vložil do zvereneckých fondov, ale podľa Bruselu si na jeho vedenie stále zachoval vplyv, sa predbežná správa audítorov zmieňuje o 12 projektoch v objeme takmer dva a pol milióna eur.

Babiš sa v Poslaneckej snemovni vyhol odpovedi na otázku, či by opustil funkciu premiéra, ak sa potvrdia predbežné audity Európskej komisie o jeho konflikte záujmov. Opozíciu pritom premiér obvinil z vyvolávania hystérie. „Určite vylučujem, že by kvôli mne došlo k nejakému poškodeniu záujmov Českej republiky,“ vyhlásil. „Žiadny konflikt zájumov nemám, pretože som postupoval podľa lex Babiš (novela zákona z roku 2017 o konflikte záujmov – pozn. red.). Vy ste tu robili hystériu, že sa budú vracať peniaze pre Babiša a Agrofert. No nebudú. Nemá sa nič vracať,“ citovala premiéra agentúra ČTK.

Česku hrozí podľa návrhu prvej auditnej správy, ktorá prišla do Prahy minulý týždeň, že by mohlo vracať do rozpočtu EÚ 451 miliónov korún (asi 17,5 milióna eur) dotácií, ktoré čerpal Agrofert. Tento audit sa týka dotácií poskytnutých na podporu podnikania a ochranu životného prostredia. Babiš už v utorok, v deň keď vyše stotisíc demonštrantov na Václavskom námestí v Prahe žiadalo jeho rezignáciu, označil audit Európskej komisie za pochybný a za útok na Českú republiku. Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis to odmietol s tým, že audítori sú profesionáli a pracujú objektívne. Cieľom auditov je podľa neho ochrana finančných záujmov EÚ a daňových poplatníkov vrátane tých z Českej republiky.