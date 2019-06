Raši: Do Číny sa prišlo predstaviť 26 slovenských firiem

Do čínskeho mesta Ning-po sa prišlo predstaviť 26 slovenských podnikateľov so svojimi produktmi. Tento rok je Slovensko partnerom Číny pri organizovaní tohto veľtrhu. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) očakáva posilnenie spolupráce medzi oboma krajinami, ako aj nové investície, o ktorých zástupcovia slovenskej vlády rokujú v Číne v týchto dňoch.

„Slovensko sa prvýkrát tohto podujatia zúčastňuje ako partnerská krajina spolu s Litvou. Aj preto dostalo veľký priestor a výnimočné postavenie z hľadiska prezentácie,“ priblížil Raši. Na výstavu sa prišlo potenciálnym čínskym investorom predstaviť 26 slovenských výrobcov. Sú nimi najmä poľnohospodárske a potravinárske firmy. „Sú tu producenti alkoholu, vína. Chceme sa etablovať aj v oblasti turizmu a nových technológií. Verím, že výsledkom tohto celého podujatia budú nové podpísané kontrakty,“ očakáva Raši.

Celý veľtrh podporilo aj slovenské Ministerstvo hospodárstva a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ). „Čína je špecifická v tom, že patrí medzi najväčšie trhy na svete a je na ňom veľmi ťažké sa presadiť. Na to, aby sa urobili obchody, potrebujú čínski partneri cítiť, že obchod má aj politickú podporu,“ priblížil vicepremiér.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz vidí priestor na prehĺbenie spolupráce slovenských a čínskych firiem vo viacerých oblastiach. „Zameriavame sa na tému elektromobility. Robíme kroky na to, aby sme získali veľkého investora z Číny, aby vybudoval na Slovensku nie iba fabriku na montáž autobatérií do elektromobilov, ale aby hlavne riešil výskum a vývoj,“ priblížil Ferencz, ktorý o tejto investícii prišiel rokovať do Číny.

Okrem toho je zaujímavou oblasťou pre spoluprácu aj automotive a výskum a vývoj. „Vzťahy s Čínou sú dobré, štandardné, vieme si sadnúť za stôl a vieme rokovať,“ zhodnotil Ferencz. Slovensku sa naskytujú nové príležitosti, ako v prípade Číny, aj pre obchodné vojny vo svete. „Isté trhy sa môžu uvoľniť a na ne môžu prísť aj slovenskí výrobcovia a produkty,“ očakáva Ferencz.

Zlepšenie kontaktov

Zlepšiť kontakty s Čínou by mal aj novovytvorený post inovačného diplomata, ktorý získal Tibor Buček, ktorý dlhé roky pôsobil v SARIO. „Jeho prácou bude otvárať priestor v inovatívnych technológiách. Čínsky trh je z hľadiska nových technológií výnimočný a táto špeciálna pozícia bude o spájaní všetkých nápadov a smart riešení, ktoré vzniknú na Slovensku, a partnerov na tomto obrovskom trhu,“ vysvetlil Raši s tým, že post inovačného diplomata má vzniknúť celkovo v štyroch krajinách vrátane Číny.

Podľa Bučeka má každá krajina svoje špecifiká, platí to aj v prípade Číny. „Každý, kto príde do Číny, si okrem prípravy musí dať pozor na ochranu svojej značky. Mnohé čínske agentúry kopírujú značky,“ priblížil obchodovanie v tejto ázijskej krajine Buček. Firmy podľa jeho slov najčastejšie začínajú cez distribučné kanály, alebo využívajú založenie e-shopu. „E-shop je moderný, a najmä v Číne. Vo svete nie je sofistikovanejší predaj cez e-shop ako v Číne. Kto sa chce presadiť so svojimi produktmi, tak musí počítať s tým, že by mal nájsť niekoho, kto bude robiť aj internetový obchod,“ objasnil Buček.

Dobré je podľa neho tiež mať obchodného partnera, ktorý firmu zastupuje v Číne. „Bez domáceho čínskeho partnera sa veľmi ťažko firma presadí, či už ide o administratívnu záťaž, alebo jazykovú bariéru. Dlhotrvajúce vybavovanie rôznych licencií a prístupov pri zabezpečovaní miesta, ale najmä pri potravinách ide o licencie,“ dodal Buček.

Vicepremiér je na návšteve krajiny do pondelka (10.6.). V sobotu okrem otvorenia slovenského stánku na výstave absolvoval aj biznis stretnutie slovenských a čínskych zástupcov, ako aj rokovania s predstaviteľmi provincie Če-tiang, v ktorej sa Ning-po nachádza.