Hľadá sa Mayovej nástupca, ktorý zvládne brexit

Súťaž o budúceho britského premiéra je v plnom prúde. Aj keď kandidáti na nástupcu premiérky Theresy Mayovej budú oficiálne známi až dnes večer, najväčší favoriti sa už pustili do boja o získanie priazne členov Konzervatívnej strany. Mayová, ktorej sa aj pre odpor vo vlastnej strane nepodarilo dosiahnuť v plánovanom termíne riadený brexit, zostane premiérkou, kým strana nevyberie jej nástupcu.

Výber nebude jednoduchý. Strana je totiž vnútorne rozdelená v postoji voči brexitu a Mayovej nástupca bude riešiť podobný rébus ako ona, a to bez ohľadu na to, či bude z tábora radikálnych stúpencov brexitu alebo z proeurópskeho krídla. „Situácia v strane je veľmi chúlostivá. Veľká väčšina členov strany, myslím, že približne 75 percent, uprednostňuje brexit bez dohody,“ uviedol pre Pravdu Kristian Steinnes, profesor historických štúdií z Nórskej univerzity pre vedu a technológiu.

Brexit bez dohody však britský parlament väčšinou hlasov už predtým zamietol, hoci zmluvu o brexite tri razy neschválil. „Ak bude zvolený nový líder, ktorý je za brexit bez dohody, bude mať veľmi ťažkú úlohu. Ak bude zvolený umiernenejší líder, strana môže pokračovať v Mayovej ceste. Tak či onak, pre stranu to bude veľká výzva. Cameronov plán – vyriešiť vnútorné problémy s EÚ vypísaním referenda – sa zrútil,“ pripomenul Steinnes. V strane je dosť veľká silne euroskeptická skupina. „Nikto presne nevie, aká je veľká, ale tá by len veľmi ťažko prijala Mayovej brexitovú dohodu alebo akúkoľvek dohodu, ktorá obsahuje niečo ako tzv. írsku poistku. Ale nové rokovania s EÚ, ktoré by priniesli inú dohodu bez poistky, sú veľmi nepravdepodobné,“ dodal Steinnes.

Nástupca Mayovej možno bude patriť k stúpencom tvrdého brexitu

Robin Pettitt z Kingstonskej univerzity predpokladá, že nástupca Mayovej bude patriť k stúpencom tvrdého brexitu. „Väčšina favoritov hovorí o tom, že v prípade potreby je nutný brexit bez dohody k 31. októbru. Ale je možné, že aj stúpenec brexitu svoj slovník zmierni, keď bude vo vláde a čeliť realite,“ uviedol Pettitt pre Pravdu. Konzervatívci však budú pod veľkým tlakom Strany brexitu, ktorú založil Nigel Farage. „Ak budúci líder konzervatívcov neuspeje a nedosiahne brexit, strana bude čeliť vážnej výzve. Pre mnohých konzervatívnych voličov dosiahnuť brexit znamená brexit bez dohody. Ak sa však budúci líder pokúsi o brexit bez dohody, je dosť možné, že v parlamente prehrá hlasovanie o dôvere. Umiernení konzervatívni poslanci sa totiž môžu v takom prípade rozhodnúť hlasovať proti vlastnej vláde. Sú v zložitej situácii, aby dosiahli to, čo je pravdepodobne nemožné,“ dodal Pettitt.

Najviac pozornosti nateraz púta Boris Johnson

Spomedzi viacerých kandidátov najviac pozornosti nateraz púta bývalý šéf diplomacie v Mayovej vláde – Boris Johnson. Ten patrí k stúpencom brexitu a viedol kampaň za vystúpenie Británie z EÚ. Jeho stratégiou je tlačiť na EÚ, aby súhlasila s novým rokovaním o zmluve. Najnovšie do Bruselu odkázal, že finančné vyrovnanie v rámci rozvodovej zmluvy Británia platiť nebude, kým Brusel nedá Londýnu lepšie podmienky. „Tých 39 miliárd libier je našich,“ vyhlásil Johnson pre nedeľník Sunday Times. Popri zadržiavaní platby rozvodového účtu chce v zmluve dosiahnuť zrušenie írskej poistky, ktorá má po brexite zabrániť vzniku viditeľnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. „Myslím, že naši priatelia a partneri by mali pochopiť, že peniaze budú zadržané, kým nebude jasnejšie, ako sa bude ďalej pokračovať,“ dodal. Johnson sa v rozhovore zároveň označil za najlepšieho možného lídra, ktorý dokáže zabrániť tomu, aby sa premiérom stal Farage alebo šéf opozičných labouristov Jeremy Corbyn.

Kandidáti sľubujú, že vyrokujú lepšiu dohodu s EÚ

Podobnú taktiku ako Johnson majú aj iní kandidáti, ktorí sľubujú, že s EÚ vyrokujú lepšiu zmluvu. EÚ však už viac ráz vyhlásila, že o právne záväznom texte zmluvy, o ktorom sa vyjednávalo dva roky, sa už nebude rokovať. Diskutovať sa dá len o právne nezáväznej politickej deklarácii o budúcich vzťahoch, ktorá je pripojená k zmluve. EÚ svoj postoj nezmenila ani vtedy, keď sa o to dva razy pokúšala premiérka Mayová.

Británia mala pôvodne odísť z EÚ koncom marca, termín brexitu bol však dva razy odložený. Británia by mala odísť z EÚ k 31. októbru. Ak britský parlament dovtedy zmluvu neschváli a vláda nepožiada o ďalší odklad, nastane neriadený brexit bez dohody. Johnson tvrdí, že ak sa stane premiérom, brexit nastane 31. októbra, buď s lepšou dohodou, alebo bez dohody.

Na post lídra strany, a teda aj premiéra, kandiduje celkovo 11 konzervatívnych poslancov vrátane niektorých členov vlády. O novom lídrovi sa má rozhodnúť koncom júla.