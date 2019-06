Trump na Slovensku? Prezident má nabitý program, pripomína americký diplomat

Premiér Peter Pellegrini nedávno navštívil Biely dom a začali sa debaty, kedy príde americký prezident Donald Trump na Slovensko. Môže sa to stať?

Naučil som sa, že nikdy nehovorím v mene Bieleho domu, pretože pracujem pre ministra zahraničných veci Mikea Pompea. A, samozrejme, všetci pracujeme pre prezidenta. Nepoznám plány jeho ciest. Šéf Bieleho domu má nabitý program. Aj minister zahraničných vecí má náročný program. Myslím, že len odkedy som sa k nemu pridal, tak bol v Európe za niekoľko mesiacov na štyroch cestách, samozrejme, vrátane návštevy Slovenska. Pravda je, že ja som tu bol iba pred niekoľkými mesiacmi s vtedajším hlavným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe generálom Curtisom Scaparrottim, ktorý sa stretol s náčelníkmi generálnych štábov krajín strednej Európy. Je pre mňa skvelé, že som sa vrátil na Slovensko, do krajiny, ktorú dlho poznám a uvedomujem si, že je to 30 rokov od nežnej revolúcie.

Možno by to bol dobrý dôvod, aby prišiel prezident Trump na Slovensko. Mal by byť v Európe na konci augusta, vtedy si pripomíname aj 75. výročie Slovenského národného povstania. Premiér Pellegrini pred niekoľkými dňami navštívil Rusko a hovorilo sa aj tom, aké by to bolo, keby sa ruský prezident Vladimir Putin stretol s Trumpom na Slovensku.

Prepánajána. Do debaty o tom sa nebudem púšťať, momentálne je to mimo mojich kompetencií. Viem však, že keď Pompeo navštívil Bratislavu, tak to znamenalo, že šéf americkej diplomacie zavítal na Slovensko po 19 rokoch. Pred ním to bola Madeleine Albrightová, pre ktorú som pracoval. Pre mňa je to taký veľký kruh. Príchod ministra zahraničných vecí bol súčasťou toho, že americká vláda sa sústredí na posilňovanie našich spojenectiev. Je zásadné, aby sme chodili na takéto návštevy. Je skvelé pre Slovensko, že Bratislava a GLOBSEC sa skutočne stali jedným z hlavných miest, kde sa diskutuje o bezpečnosti. Môžem sem prísť a mám nielen stretnutia so svojimi slovenskými kontaktmi, ale aj s tuctom ďalších kolegov. Je to užitočné. Všetko je to o tom, že vzájomne komunikujeme, čo je potrebné robiť, aj keď máme rozdielne názory a kritizujeme sa.

Ako USA vidia región visegrádskej štvorky? Najmä v súvislosti s dianím v krajinách ako Maďarsko a Poľsko, kde sa hovorí o problémoch s demokratickými inštitúciami?

V prvom rade by som chcel povedať, že neporovnávame jednotlivé štáty. Na každú krajinu sa dívame ako na individuálneho partnera, spojenca, priateľa. Všetky štáty sú suverénne a nezávislé. Je skvelé mať regionálnu spoluprácu a V4 bola pre vás užitočná. Ale pozeráme sa na každú krajinu samostatne. Ako som už povedal, tento rok si pripomíname 30. výročie nežnej revolúcie. Slováci vtedy urobili rozhodnutie spojiť budúcnosť so Západom. S hodnotami, ktoré máme spoločné. Je to zásadné a reprezentuje to transatlantické partnerstvo. Od roku 1945 sme na základe toho vytvárali inštitúcie a štruktúry a nabralo to ešte celkom nový smer po roku 1989. Chcel by som pripomenúť jednu vec. Pozrite sa, čo sa dialo v strednej a vo východnej Európe v súvislosti s pádom železnej opony a porovnajte to s tým, ako násilne vtedy Čína potlačila protesty na Tchien-an-men. Skutočne to niečo hovorí o tom, akým zásadným smerom sa veci uberali.

Takže debata napríklad o stave demokracie v Maďarsku vás ani trochu neznepokojuje?

Prečo by mala? Je fascinujúce vidieť, ako má každá krajina a rozliční ľudia robustnú debatu o tom, kam sa uberajú. Váš región spájajú kultúrne a historické zväzky. Niektoré sú pozitívne, iné negatívne. Na Slovensku jednoznačne vidíme, že obyčajní ľudia sa hlboko starajú o ochranu demokratických inštitúcií a ťažko vybojovaných demokratických slobôd. Spomeňme si, že po nežnej revolúcii a česko-slovenskom rozvode, ktorý, samozrejme, viedol k nezávislosti krajiny, ste prekonávali náročné roky. Ale Slováci jasne ukázali, že podporujú demokratickú vládu a slúži to ako základ vzťahov s USA dodnes. A skutočne sa to týka aj visegrádskej štvorky. Každá z jej krajín k tomu pristupuje rôznym spôsobom, čo ovplyvňujú viaceré faktory. Ľudia o tom píšu knihy a analýzy. Ale celá transatlantická komunita má spoločné niektoré základné záväzky týkajúce sa demokratických slobôd a príležitostí.

Vydrží to?

Áno. Je to trvácne. A myslím, že Slováci to ukázali aj v nedávnych voľbách.

Európa však vníma Trumpovu vládu ako výzvu.

Myslím, že prezident aj viceprezident Mike Pence, minister Pompeo a všetci, čo sme za to zodpovední, sme potvrdili náš jednoznačný záväzok týkajúci sa NATO. Vrátane článku 5 o ochrane, čo je kľúčové pre silu a úspech aliancie. Minister Pompeo hovorí, že je dôležité, aby sme sa poriadne pozreli na naše vzťahy a inštitúcie a renovovali a obnovili ich tak, aby dokázali čeliť súčasným výzvam. Vidíme ich v Európe, čo zahŕňa aj rastúce Rusko a jeho škodlivé aktivity a vplyv, čoho sme svedkami aj v strednej Európe a určite na západnom Balkáne. Pracujeme spoločne, aby sme riešili tieto výzvy.

Vzťahy Európy a USA momentálne okrem iných zamestnávajú tri veci. Huawei, Irán a obchod. Ako sa pozeráte na prístup Slovenska k týmto otázkam?

Huawei predstavuje hrozbu. Jeho infraštruktúra a telekomunikačné technológie sú priamo spojené s čínskou vládou, komunistickou stranou a armádou. Je to jednoducho fakt. Keď ľudia hovoria o výzvach v súvislosti s technológiami Huawei, tak sa spomína, že spoločnosť v nich môže mať zadné vrátka pre seba. Ako však povedal minister Pompeo, nepotrebuje ich, lebo vstúpila prednými dverami. O tom chceme hovoriť s našimi priateľmi a spojencami a zaistiť, aby to brali do úvahy, keď budú robiť rozhodnutia o infraštruktúre. Čo sa týka Iránu, tak tiež informujeme spojencov. Myslím, že máme široký konsenzus, že je to hrozba. Tá spočíva v tom, že Irán podporuje nebezpečných hráčov, čo predstavuje teroristický problém aj pre Európu a ukazuje absolútny antagonizmus smerom k Izraelu a USA. Preto naň vytvárame silný tlak. Ako povedali prezident a minister Pompeo, ak chce Irán hovoriť o tom, ako bude normálnou krajinou a prestane podporovať zhubné a násilné aktivity, tak sme jednoznačne pripravení s ním rokovať.

A čo oblasť obchodu? Stále sa hovorí o možných amerických clách na európske vozidlá a Slovensko predáva veľa áut.

Obchod predstavuje obrovskú časť našich vzťahov. Prezident Trump jasne povedal, že podporuje obchod, ale ten musí byť spravodlivý. Vidíme niektoré colné bariéry pre americké tovary, ktoré neexistujú pre európske produkty. Minulý mesiac prezident nariadil americkému predstaviteľovi pre obchod, aby sa pozrel na existujúcu nerovnováhu v niektorých oblastiach a v ideálnom prípade našiel riešenie. Americké spoločnosti sa neboja konkurencie. Niektoré kontrakty vyhráte, iné nie. Sme pripravení konkurovať európskym firmám aj Číne. Ale musí to byť za rovnakých podmienok pre všetkých.