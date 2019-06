Veľvyslanec USA špekuluje o práve Izraela na anexiu

Stačia tri slová Davida Friedmana, veľvyslanca USA v Izraeli, a už sa skloňuje ďalšia izraelská anexia palestínskeho územia. Tentoraz časti západného (palestínskeho) brehu rieky Jordán. Znamenalo by to, ako pripomína portál CentrAsia, že protizákonne budované židovské osady na západnom brehu Jordánu by získali oficiálny štatút.