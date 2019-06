Stredozemné more bude krvavé, varuje OSN

V Stredozemnom mori pribudne mŕtvych. Tvrdí to Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR). Problémom je, že na cestu cez more sa vzhľadom na dobré počasie vydáva viac migrantov, ale v oblasti chýbajú záchranné lode.

"Ak čoskoro nezasiahneme, bude to krvavé more,“ citoval denník Guardian Carlottu Samiovú, hovorkyňu UNHCR v Taliansku.

Podľa dostupných údajov humanitárnych organizácií sa v posledných dňoch snažilo z Líbye do Európy dostať takmer 700 ľudí. Päť percent z nich zadržala pohraničná a námorná stráž krajiny, 45 percent sa dostalo na Maltu a 11 percent do Talianska. Osud ostatných nie je známy.

Štatistika UNHCR ukazuje, že tento rok sa do Európy dostalo cez Stredozemné more takmer 22-tisíc ľudí, mŕtvych a nezvestných je viac ako 530. OSN preto upozorňuje na situáciu v súvislosti so záchrannými loďami. Humanitárne skupiny majú problém, lebo niektoré ich plavidlá s utečencami na palube nechcú prijímať viaceré krajiny, najmä Taliansko.

Od konca marca v oblasti pôsobí v obmedzenom režime námorná operácia EU NAVFOR Sophia. Krajiny únie povolili len letecké monitorovanie a nevysielajú na more lode. Operácia nemala záchranný charakter, ale jej plavidlá podľa pravidiel námorného práva pomáhali migrantom v núdzi.

Misia tiež spolupracuje s líbyjskou pobrežnou strážou, čo síce prinieslo isté výsledky, ale stále sa objavujú správy, že podmienky v záchytných centrách pre migrantov v severoafrickej krajine sú katastrofálne. Okrem toho Líbyu trápia neutíchajúce boje medzi rôznymi politickými frakciami.

Expert na migráciu a bezpečnosť Christian Kaunert pre Pravdu uviedol, že sa dalo očakávať, že situácia sa bude v Stredozemnom mori zhoršovať. "Nie je to také vážne, ako to bolo v roku 2015. Ale to, čo sa deje teraz, je podobné ako udalosti z rokov 2013 až 2014, ktoré viedli k veľkej kríze.

Až tak by ma to neprekvapilo, keď berieme do úvahy tri veci. Po prvé to, čo sa deje v Líbyi a rastúci vplyv Ruska v krajine. Ďalej to, že sa EÚ nedokáže dohodnúť na reforme azylového systému. A faktorom sú tiež pokračujúce problémy vo fungovaní Schengenu,“ vyhlásil pre Pravdu Kaunert, ktorý pôsobí ako profesor na Juhowaleskej univerzite.