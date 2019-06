Kalifornia chce nelegálnym migrantom ponúknuť bezplatné zdravotné poistenie

O tomto návrhu sa má hlasovať koncom týždňa v súvislosti so schvaľovaním budúceho rozpočtu.

Migrantom vo veku 19–25 rokov, ktorí nelegálne žijú v Spojených štátoch, by mal byť umožnený vstup do systému štátneho zdravotného poistenia Medi-Cal, určeného pre ľudí s nižším príjmom.

Podľa návrhu tohto opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti v januári 2020, by tak kompletné zdravotné poistenie v Kalifornii získalo 138.000 dospelých nelegálnych prisťahovalcov.

Kalifornia, v ktorej vládne Demokratická strana, počíta s nákladmi vo výške takmer 88 miliónov eur.

Podľa pôvodného návrhu chcelo niekoľko poslancov Demokratickej strany otvoriť zdravotný systém aj pre starších nelegálnych migrantov, než určuje terajšia hranica 25 rokov.