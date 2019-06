V Česku havaroval autobus plný detí, na mieste je niekoľko zranených

Informáciu priniesla televízia ČT24.

Z miesta muselo byť odvezených ďalších šesť detí. Diaľnica v smere na Mohelnice je uzavretá. V autobuse podľa informácií ČTK cestovali malí športovci vo veku okolo desať rokov. Nehoda sa stala po tom, čo vodič autobusu narazil zozadu do kamiónu. „Vodič zostal v autobuse zakliesnený, vyslobodili sme ho a odovzdali záchrannej službe, do nemocnice ho previezol vrtuľník. Ďalších šesť detí vezieme do olomouckej fakultnej nemocnice,“ uviedol hovorca hasičov. Nemalo by ísť o vážne zranenia.

Hovorca polície Jiřina Vybíhalová povedala ČTK, že nehoda sa stala v smere z Olomouca na Mohelnice na 253. kilometri.