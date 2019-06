BR OSN prijala rezolúciu s cieľom reagovať na rastúci počet nezvestných osôb

Text rezolúcie pripravil Kuvajt – krajina, ktorá dodnes pátra po viac ako 300 svojich občanoch nezvestných ešte od čias vojny v Perzskom zálive z rokov 1990–91.

Jeden z najextrémnejších prípadov súčasnosti však podľa údajov Medzinárodnej komisie pre nezvestné osoby (International Commission on Missing Persons – ICMP) predstavuje Sýria, kde je následkom osem rokov trvajúcej občianskej vojny neznámy osud najmenej 60 000 ľudí.

Prezident MVČK Peter Maurer pre BR OSN uviedol, že v posledných rokoch dochádza k „znepokojivému nárastu“ počtu nezvestných osôb. Za minulý rok eviduje jeho organizácia 45 000 nových prípadov.

Podľa Mauera pritom ide len o „vrchol ľadovca, ktorý neumožňuje vidieť problém v celom jeho rozsahu“.

BR OSN schválila rezolúciu jednohlasne a vyzvala vlády členských krajín, aby v tejto otázke začali podnikať praktické kroky. Medzi tie patrí napríklad vytváranie registrov, ktoré by umožnili rodinám nezvestných osôb lepší prístup k informáciám.

Rezolúcia, na ktorej príprave sa podieľal aj MVČK, by mala okrem iného umožniť lepší prístup zamestnancov Červeného kríža a Červeného polmesiaca do väzení a zajateckých táborov, a to aj počas trvania konfliktov.