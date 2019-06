Podnet na zadržanie Golunova mohol prísť z podnikateľského prostredia, tvrdí portál RBK

V rámci vyšetrovania v súvislosti s neoprávneným stíhaním Golunova sa internou previerkou zistí, do akej miery boli do kauzy zapletení policajti z policajného riaditeľstva pre Moskvu-západ. Túto previerku vykoná Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Ruský publicista Alexandr Prochanov pre Echo uviedol, že situácia okolo novinára Golunova je zrejme súčasťou boja medzi frakciami v rámci tajnej služby FSB. Upozornil, že takáto závislosť krajiny od predstaviteľov bezpečnostných zložiek je nebezpečná. Podotkol, že podobný stav zavládol vo vtedajšom Sovietskom zväze aj koncom 80. rokov 20. storočia.

Golunova zadržala polícia minulý týždeň v centre Moskvy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že novinár mal pri sebe drogy, ktoré sa našli neskôr aj pri prehliadke jeho bytu. Golunov však tvrdil, že všetko bolo zinscenované políciou a že to súvisí s jeho novinárskou prácou. Vyšetrovatelia žiadali, aby súd vzal Golunova do väzby. Aj pod tlakom verejnosti a novinárov však súd poslal novinára do domáceho väzenia, v ktorom mal byť do 7. augusta.

Golunovovo zadržanie vyvolalo veľkú kritiku v Rusku i v zahraničí. Ministerstvo vnútra následne v utorok oznámilo, že všetky obvinenia vznesené voči Golunovovi boli stiahnuté a trestné stíhanie bolo zastavené.

Ruská splnomocnenkyňa pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová v stredu pre Echo Moskvy uviedla, že Golunov má právo na odškodnenie po tom, ako úrady označili jeho zadržanie za neopodstatnené. Moskaľkovová tiež zdôraznila, že je potrebné odstrániť všetky procesné chyby v trestnom konaní.

Denník Novaja gazeta uviedol, že Golunov sa v poslednom čase venoval „pohrebnému priemyslu“, ktorý v Rusku dosahuje ročný obrat okolo 60 miliárd rubľov (820 miliónov eur), ale v jeho tieňovej sfére sa ročne „točí“ do 250 miliárd rubľov (3,4 miliardy eur).

Golunov vo svojom článku konštatoval, že za posledných 30 rokov sa trh s pohrebnými službami v Rusku niekoľkokrát delil medzi zástupcov organizovaného zločinu, predstaviteľov bezpečnostných štruktúr i štát. Aj v dôsledku toho v ruských regiónoch dochádzalo k „excesom“ vrátane konfliktov s použitím strelných zbraní. Novaja gazeta konštatuje, že Golunov svojím pátraním zistil, že kontrola nad pohrebnými službami sa postupne presunula z ľudí blízkych zločineckým štruktúram na osoby spojené so štátom.