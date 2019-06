Hongkong: dve strany princípu, jedna krajina, dva systémy

Slzotvorný plyn, gumové projektily a obušky sú už niekoľko dní odpoveďou vládnej moci dosadenej do Hongkongu Pekingom. Aj v stredu v tomto duchu zasahovali poriadkové sily vo veľkomeste. Obyvatelia osobitnej administratívnej oblasti Číny, študenti, advokáti či podnikatelia, protestujú proti schváleniu kontroverzného zákona, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.