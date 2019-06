Trump obvinil denník New York Times z vlastizrady

Z "vlastizrady" obvinil americký prezident Donald Trump denník New York Times, ktorý zverejnil článok o údajných kybernetických útokoch USA na ruskú elektrická rozvodnú sieť. Uviedla to v nedeľu agentúra AFP.

„Verili by ste, že zlyhávajúci New York Times práve zverejnil článok, že USA výrazne zintenzívnili kybernetické útoky na Rusko,“ napísal Trump na Twitteri. „Toto je vyložene vlastizrada kedysi vynikajúcich novín, ktoré zúfalo potrebujú článok, nejaký článok, aj keď uškodí našej krajine,“ pokračoval.

Noviny New York Times s odvolaním sa na súčasných a bývalých vládnych úradníkov napísali, že Spojené štáty prepašovali škodlivý softvér do ruskej rozvodnej siete a ďalších cieľov. Na jednej strane to má slúžiť ako varovanie, na druhej strane umožniť USA v prípade väčšieho konfliktu s Ruskom uskutočniť kybernetické útoky.

Šéf Bieleho domu označil článok za „nepravdivý“, mainstreamové médiá opäť za „skorumpované“ a novinárov za „nepriateľov ľudí“, pričom posledný prívlastok nezabudol zvýrazniť typickými verzálkami.