Priškrtia USA kyberútokom ruské energetické siete?

Kybernetický priestor je bojiskom. Podľa denníka New York Times Spojené štáty čoraz agresívnejšie prenikajú do ruských energetických sietí. Noviny sa odvolávajú na tvrdenia viacerých predstaviteľov americkej vlády.

Je to odpoveď na úsilie Kremľa a zároveň má ísť o varovanie režimu Vladimira Putina. Niektorí odborníci sa však domnievajú, že je to aj nebezpečný krok vedúci k ďalšiemu výraznému zvyšovaniu napätia medzi Washingtonom a Moskvou.

Zraniteľný digitálny svet

Minulý týždeň poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton v súvislosti s kybernetickými operáciami uviedol, že USA skúmajú možné ciele v digitálnom priestore. Dôvodom je, aby Rusku či komukoľvek inému vyslali odkaz, že zaplatia za prípadný útok na Spojené štáty.

New York Times napísal, že USA skúšajú preniknúť do ruskej infraštruktúry už od roku 2012. "Predstavitelia vlády tvrdia, že teraz sa však americká stratégia pohla viac smerom k útokom. Ide o rozmiestnenie rušivého malvéru hlboko do ruského systému s doteraz nevídanou agresivitou. Do istej miery to má slúžiť ako varovanie, ale aj ako nástroj kybernetického útoku, keby sa začal veľký konflikt medzi Washingtonom a Moskvou,“ uviedol denník.

Americké bezpečnostné zložky už roky hovoria, že energetické siete, hoci sú mimoriadne dôležité pre fungovanie modernej spoločnosti, patria k najzraniteľnejšej časti digitálneho sveta. Rusko sa podľa FBI snaží dostať škodlivé programy do infraštruktúry, ktorá je prepojená na elektrárne, ropovody a plynovody či systém dodávok vody.

V decembri 2015 útok na energetické siete zaznamenala Ukrajina a viac ako 200-tisíc ľudí zostalo bez elektriny. S veľkou pravdepodobnosťou za tým stálo Rusko. V marci tri americké štáty čelili problémom vo svojej elektrickej prenosovej sústave. Bežných užívateľov to nezasiahlo, ale americké ministerstvo energetiky priznalo, že došlo k narušeniu fungovania systémov.

Prezident USA Donald Trump vlani schválil nové právomoci pre veliteľstvo kybernetických operácií. New York Times však s odvolaním sa na dva zdroje tiež uviedol, že šéf Bieleho domu nevie o detailoch úsilia dostať sa do ruských energetických systémov. Niečo také nepodlieha schváleniu prezidenta, je to na ministrovi obrany. A údajne to súvisí aj s tým, ako Trump nerozvážne zaobchádza s tajnými informáciami. V roku 2017 napríklad podľa denníka Washington Post prezradil citlivé veci týkajúce sa Sýrie ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi.

Vládcu Oválnej pracovne vraj pre istotu ani príliš neinformujú o boji so snahou cudzích mocností ovplyvňovať voľby v USA. Trump na správu New York Times ako obyčajne nahnevane reagoval na sociálnej sieti Twitter. Vraj noviny spáchali vlastizradu. Prezident však zároveň tvrdí, že to, čo denník napísal, nie je pravda. Šéf Bieleho domu opätovne nazval New York Times nepriateľom ľudu.

Útočné možnosti

Do súťaženia v kybernetickom priestore vstupujú všetci hráči. Od samostatných hackerov cez skupiny, ktorých služby využívajú štáty, až priamo po svetové veľmoci. Podľa New York Times sa šéf veliteľstva kybernetických operácií generál Paul Nakasone netají agresívnejším postupom proti možným nepriateľom. Nie je jasné, ako hlboko sa Američania dostali do ruských systémov, ale zdá sa, že svoje možnosti zatiaľ žiadnym viditeľným spôsobom nevyužili.

Už vlani vo zverejnenej Národnej kybernetickej stratégii USA hovorili, že je potrebné, aby si prípadní útočníci v kybernetickom priestore boli vedomí, že za svoje činy ponesú následky. "Rozhodli sme, prezident rozhodol, že je v národnom záujme, aby sme lepšie používali útočné kybernetické zbrane ako nástroj odstrašenia,“ vyhlásil minulý rok Bolton.

Podľa odborníčky na obranné analýzy Dorothy Denningovej Národná kybernetická stratégia odráža realitu dnešného sveta "Odstrašenie nie je možné bez efektívnych prostriedkov na potrestanie tých, ktorí vás napadnú. Doteraz USA používali sankcie, odhaľovali a žalovali útočníkov. Malo to obmedzený vplyv. Útočné možnosti približujú kyberpriestor viac k reálnym vojenským doménam, v ktorých jadrové či iné odstrašenie závisí často od zbraní, ktoré máte k dispozícii. Okrem toho digitálna odpoveď na kyberútok je vyváženejšia a možno aj vedie k nižšej eskalácii napätia ako v prípade použitia tradičných zbraní,“ uviedla pre Pravdu Denningová, ktorá pôsobí ako emeritná profesorka na Námornej postgraduálnej akadémii.